Discord ve ebeveynler

Son haftalarda şahit olduğumuz üzücü olayların ruhumuzu kararttığı, bizi hüzne ve endişeye sevk ettiği ortada.

Maruz kaldığımız haberlerdeki şiddet ve istismarın büyüklüğü karşısında ebeveynlerin kendilerinden önce çocukları için korktuğunu söylemek için kâhin olmaya gerek yok.

Bu olaylara bir de Discord adlı uygulamada yaşanan rezillikler eklenince yapılan operasyonlarla paralel olarak siteye erişim engeli geldi.

Discord temel olarak oyun oynayanlar için planlanmış bir anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu.

Yapılan son araştırmalara göre tüm dünyada internet üzerinden siyasi gündemi aktaran platformlar arasında ikinci sırada.

Türkiye'de ebeveynlerin çoğunlukla, "Bizim çocuk oynadığı bilgisayar oyunu hakkında bilgi ediniyor. Biraz da içine kapanık olduğu için orada yaşıtları ile sohbet ediyor" düşüncesiyle olumsuz görüşlere sahip olmadığı bir platformdu.

En azından son rezillikler tamamen ortaya çıkmadan önce.

Aslında daha önce Discord benzeri oluşumların gençleri ve hatta çocukları nasıl zehirlediğini anlatanlar da yok değildi, ancak maalesef yeterince dikkat kesilemedik.

Bu mecralarda ünlü olanların nasıl gençler üzerinde etkili olduğunu, hatta birer kanaat önderine dönüştüğünü tam manasıyla idrak edemedik.

Bugün geldiğimiz noktada şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki bu mecralar çocuk ve genç istismarlarının en uç noktalarının yaşandığı, hiçbir kural ve ahlak kaidesinin umursanmadığı "starları" ile evimizin içindeki birer bomba haline gelmiş.

Peki Discord'un kapatılması bu sorunları çözecek mi?

Elbette tüm sorunları bir anda çözmeyecek, ancak şu an bu bataklıktan ne kadar genci çıkartabilirsek kârdır.

Discord'a erişim engeli gelmesinin en önemli faydalarından biri, belki de evlatlarının oyun videoları izlediğini zanneden anne babaların yaptıkları hatanın farkına varması olacak.

Eğer çocuklarımızla ilgilenmez, onları bir bilgisayar masasına hapsederek hayatımızdan çıkartırsak onları bizden çalacak sapkınların ellerine teslim etmiş olacağız.

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