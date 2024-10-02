İsrail, Türkiye’ye saldıracak mı?

Terör örgütü İsrail, Filistin topraklarındaki soykırım faaliyetlerinden sonra Lübnan'a yönelik saldırılarını hızlandırdı. Lübnan topraklarını işgal etmeyi kafasına koyan İsrailli teröristler, saldırılarla eşzamanlı olarak "yerleşim yerleri" adını verdikleri terör üslerinin reklamlarını bile yayınlamaya başladı.

Lübnan'a yönelik saldırıların arttığı dönemde Türkiye'de gündem "İsrail'in Türkiye'ye de saldırıp saldırmayacağı" konusu oldu. Öncelikle bu tartışmayı garipsediğimi söylemek zorundayım. "İsrail, Türkiye'ye saldıracak mı?" sorusu bence baştan yanlış sorulmuş bir sorudur. Çünkü terör örgütü İsrail, yıllardır taşeronu PKK aracılığıyla zaten bize saldırmaktaydı.

Bununla da yetinmeyip ABD'deki lobicileriyle Türkiye aleyhine kararlar aldırmak için var gücüyle çalışmaktaydı. 7 Ekim'den bu yana iyice zıvanadan çıkan İsrailli teröristlerden Ofer Levi'nin Netanyahu'ya ülkemize atom bombası atılması çağrısını yaptığı bir vasattan bahsediyoruz.

Ayrıca teröristbaşı Binyamin Netanyahu'nun ABD'de gününü gün eden oğlu, sosyal medyada Türkiye topraklarını terör örgütü PKK'ya peşkeş çektiği görselleri paylaşıyordu. Velhasıl biz zaten İsrail'le adı konulmamış bir çatışma ortamı içerisindeydik. MİT ve Emniyet Teşkilatı son yıllarda birbiri ardına MOSSAD şebekelerini çökertmekteydi. Böyle bir konjonktürde "İsrail, Türkiye'ye saldıracak mı?" diye sorulmasının bir anlamı yok.

Bütün bu yaşananlar olmasa bile 7 Ekim'den bu yana soykırım suçunun her türlüsünü Gazze'de ve Batı Şeria'da işleyen, aynı anda üç ülkeyi birden bombalayabilen ve şimdi Lübnan'da sivillere saldırarak mevzi kazanan İsrail'in Lübnan'dan sonra duracağını bize düşündüren nedir? Karşımızda akıllı politikacılar mı var ki İsrail'den sağlıklı kararlar almasını bekliyoruz?

Eski Ahit'ten aldıkları emirler diyerek hayvanları bile öldüren İsrailli teröristler, Tevrat'ta yer alan "O gün RAB Avram'la antlaşma yaparak ona şöyle dedi: Mısır Irmağı'ndan büyük Fırat Irmağı'na kadar uzanan bu toprakları -Ken, Keniz, Kadmon, Hitit, Periz, Refa, Amor, Kenan, Girgaş ve Yevus topraklarını- senin soyuna vereceğim" vaadinden vaz mı geçecekler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ı sadece Filistin'i değil Türkiye'yi de koruyan bir direniş örgütü olarak tanımlarken, siyonist terör örgütünün bu planını da elbette göz ardı etmemişti. Tıpkı "İsrail, Gazze'de sadece Filistinlilere saldırmıyor, bize saldırıyor bize!" açıklamasında göz ardı etmediği gibi...

Böyle bir ortamda "İsrail'in Türkiye'ye saldıracağını söyleyenler komplocudur" savunması yapanların argümanlarını merak ediyorum? İsrail'den nasıl bu kadar emin olabiliyorlar?

İsrail, Türkiye'ye saldırabilir mi? Sapkın bir terör örgütü olduğu için evet. Peki sonra ne olur? Türkiye bu zamana kadar terör örgütleriyle mücadele ederken nasıl başarı sağladıysa, İsrail'e cevap verirken de aynı başarıyı sağlar. Yeter ki biz ülkemizi daha da iyi noktaya getirmek için çalışmaya devam edelim.

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