Cumhurbaşkanıın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabı,tarihte yerini alacak nitelikteydi.Engizisyondan kaçan Musevilere de, Hitler zulmünden kaçan Yahudilere de kapısını açan ecdadımızın ahlaki üstünlüğüne dayanarak hem halkla ilişkiler boyutunda hem de uluslararası hukuk boyutunda mücadeleyi kaybedendiyerek de İsrail'inkarakterini bir kez dahayüzlerine vurdu."Bundan 70 sene önce nasıl Hitler insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa,Genel Kurul'un 1950 tarihli Barış İçin Birlik kararında mevcut olduğu gibiinanıyoruz" ifadeleriyle de şimdiye dek BM çatısı altında İsrail'i bekleyen akıbeti en net biçimde dile getiren lider oldu.Acil ve kalıcı ateşkesten rehine takasına diplomatik çözüm yolları konusunda çağrıda bulunan Erdoğan, son dönemdeki artan saldırılardan ötürü İsrail'in Gazze'den sonraki ana hedefi olarak görünenbelirtti.İsrailli keskin nişancıların, Türk olması hasebiyle bilerek hedef aldıkları şehidimizi dediyerek unutturmadı."Ey BM Güvenlik Konseyi, Gazze soykırımının önüne geçmek, bu zulme, bu barbarlığa 'dur' demek için daha neyi bekliyorsunuz?" çıkışı ise "Dünya 5'ten büyüktür" sloganında mücessem hâle gelen daha adil ve kapsayıcı bir düzenin aciliyetine vurguydu.BM kürsüsündenFransa'daki Olimpiyat açılışına referansla,"O kötü sahneler, sadece Katolikâlemini, Hıristiyan dünyasını değil,Müslümanları ve kutsala saygısı olanherkesi derinden yaralamıştır" diyerekçağrısında bulundu."Birleşmiş Milletler Ailenin Dostları Grubu'na üye olduk. İnşallah diğer üye ülkelerle dayanışma içinde aileyi, insanı, fıtratı savunmaktan geri durmayacağız" sözleriyle de ailenin müdafaası içinkurmanın çerçevesini çizmiş oldu.BM 79. Genel Kurulu'na damgasını vuran hitaplardan birisine daha yerinde şahitlik ettik.