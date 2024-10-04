Esas gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, terör örgütü İsrail'in Lübnan'dan sonraki hedefinin Türkiye olduğunu açıklaması gündemi bir anda değiştirdi.

Türkiye'de "muhalifliği", ülke çıkarlarına da muhaliflik zanneden bazı isimler yaptıkları yorumlarda "Erdoğan'ın siyaseten tıkandığı için gündemi değiştirmeye çalıştığını" iddia etti.

Onların bu iddiasının dolaşıma sokulduğu sırada, CHP'ye verdikleri destekle bilinen anket şirketleri bile açıkladıkları yeni anket çalışmalarında AK Parti'nin yerel seçimler sonrası kendisini topladığını ve kaybettiği seçmenlerini geri kazandığını söylüyordu.

Erdoğan düşmanlığını gizlemeyen bazı yorumcular da bu anket sonuçlarına katıldıklarını açıkladı. Yani Türkiye muhaliflerinin bu iddiası boşa çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasıyla beraber sosyal medyada tekrar gündem olan bir videoda ABD ordusunda görev yapmış eski Albay Douglas McGregor'un ağustos ayı içerisinde yaptığı bir açıklama çok konuşuldu.

Douglas McGregor, "İsrail ve ABD'nin Türkiye'ye saldırmak için hazırlık yaptığını, Erdoğan'ın Türkiye'yi savaşa sokmamak için çaba gösterdiğini, Suriye'deki PKK'lı teröristlerin ABD ve İsrail'den aldığı talimat sonrası hazırlandığını" söylüyordu.

Konuşan, geçmişte ABD ordusunun işgal güçlerinde görev yapmış eski bir albay olunca dikkat çekmesi gerekiyordu, öyle de oldu.

Bu video ilk dolaşıma girdiği ağustos ayında da çokça konuşulmuş, bir süre sonra bazı "araştırmacı gazeteciler" tarafından yapay zekâyla kurgulandığı iddia edilmişti. Fakat videonun orijinal hâli ortada ve Douglas'ın bu açıklamayı yaptığı açıkça görülüyor.

Tam da Douglas'ın açıklamalarıyla paralel olarak ABD'nin taşeronluğunu yapan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'ın ülkemizi tehdit eden açıklaması gündem oldu.

Teröristbaşı Duran Kalkan, ABD'nin yığınak yaptığı Kıbrıs'ı işaret ederek, Türkiye'nin savaşın merkezi olduğunu, asıl hedefin Türkiye olduğunu açıkça söyledi.

Buna gerekçe olarak Türkiye'nin Batı sistemine olan karşıtlığı olduğunu da söyleyerek.

Antiemperyalizm masallarıyla yıllarca PKK'nın gönüllü taşeronluğunu yapanlar da bu açıklamayı görmezden geldiler.

Başa dönecek olursak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamasının önemi bir kat daha artıyor.

Türkiye bölgesel bir savaş olmaması için uğraşan bir lidere sahip.

Tıpkı Rusya-Ukrayna savaşının bir NATO-Rusya savaşı, yani 3. Dünya Savaşı'na dönmemesi için uğraştığı gibi.

Ancak bu sefer durum daha ciddi ve Türkiye atılan her adımın farkında.

İsrail'in yayılmacı terör saldırılarının ucunun nereye varacağını biliyor.

ABD'nin bölgeye sevk ettiği askeri birliklerin ne amaçla sevk edildiğini biliyor ve önlemlerini buna göre alıyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın