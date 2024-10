Ambargo böyle kaldırılır

Alman medyasında Türkiye hakkında bir haber çıktığında hepimiz önce bir irkiliriz. Acaba terör örgütlerinden hangisini öveceğini düşünürüz.

Bu Almanya'ya karşı bir önyargı değil, yılların getirdiği bir deneyimin sonucudur.

Alman medyası, PKK'dan DHKP/ C'ye, FETÖ'den MLKP'ye nerede Türkiye'nin başına bela olmuş bir terör örgütü varsa onu övmesi ve meşrulaştırmasıyla meşhurdur.

Ancak Alman medyasında Türkiye hakkında yer alan bir haber hepimizi biraz şaşırttı.

Haberi veren Spiegel dergisi, Almanya'nın Türkiye'ye torpido ve güdümlü füze ihracatı için izin verdiğini açıkladı.

Alman hükümetinde bir değişiklik olmadığı, paralel bir evrene de geçmediğimize göre bu oldukça önemli bir haberdi.

Çünkü Almanya merkezli başka bir haber de Siemens firmasının Akkuyu Nükleer Santrali'miz için gerekli ekipmanları yollamadığı gündemdeyken çok sayıda Türkiye düşmanı bakana sahip Alman hükümeti bu izni vermişti.

Cevap aslında oldukça basit ama bir o kadar da önemli: Çünkü artık biz üretiyoruz.

Türk savunma sanayii, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Türk mühendislerinin insanüstü çabasıyla yurtdışında paramızla bize verilmeyen hangi ürün varsa onu üretmek için var gücüyle çalışıp ambargolarını başlarına çaldı.

O yüzden artık istediğimiz ürünü vermediklerinde çok da dert etmiyoruz.

ABD ve İsrail'in bize vaktiyle İHA vermeyip Türkiye'yi dünyanın en büyük İHA üreticisi yapmalarında olduğu gibi onlarca örnek var.

Mesela Kanada, SİHA'larımız için Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedef Tespit Sistemi CATS'ların satışını yasaklayarak bizi bu sektöre de sokmuştu. Hatta artık Kanada'dan daha kaliteli ürünler geliştirmiştik. Ve evet, Kanada da "ambargosunu" kaldırmıştı.

Bugün de Almanya'nın bize vaktiyle vermediği torpido ve güdümlü füzeleri üretmeye başladık.

Almanya o yüzden bu satışa izin vererek Türkiye'deki Alman hayranlarını şaşırttı.

Terör örgütü PKK ile mücadele ettiğimiz için parasıyla sattığı tankların parçalarını yollamayan, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için gerekli olan barajları engellemek için her türlü imkânını seferber eden Almanya'dan benzer haberler göreceğiz.

Bu zamana kadar vermek istemediği ne kadar savunma sanayii ürünü varsa şimdi satmak için kendisi çabalayacak.

Bu nokta bizi rehavete sevk etmemeli. Elbette ki Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor ve bu yapılmalı. Ancak satın aldığımız her ürünün daha iyisini kendi imkânlarımızla üretme amacımızdan bir an bile vazgeçmemeliyiz.

Biz bu hedeften sapmadığımız sürece düne kadar kırk dereden su getiren "müttefiklerimizin" kapımızı aşındırdığını göreceğiz. Çünkü artık biz üretiyoruz.

