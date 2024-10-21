21 Ekim 2024, Pazartesi
Umut Akyürek madde bağımlısı kızı için yardım istemişti! Melek Bal'ın son durumu...
Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile kızından korktuğunu ve kendisini odaya kilitlediğini açıklamıştı. Bunun üzerine madde bağımlısı Melek Bal, kolundaki jilet izleri ve kelepçeli paylaşımıyla dikkat çekmişti. Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul, son olarak hastaneye yatırılan kızlarının sağlık durumunu açıkladı.
Giriş Tarihi: 21.10.2024 16:42 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 16:42