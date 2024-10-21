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Umut Akyürek madde bağımlısı kızı için yardım istemişti! Melek Bal'ın son durumu...

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile kızından korktuğunu ve kendisini odaya kilitlediğini açıklamıştı. Bunun üzerine madde bağımlısı Melek Bal, kolundaki jilet izleri ve kelepçeli paylaşımıyla dikkat çekmişti. Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul, son olarak hastaneye yatırılan kızlarının sağlık durumunu açıkladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.10.2024 16:42 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 16:42
Umut Akyürek madde bağımlısı kızı için yardım istemişti! Melek Bal’ın son durumu...

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, kendisi gibi ses sanatçısı olan Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturmuş ve 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına almıştı. Ancak Akyürek, son dönemde yaşadığı zorluklarla gündeme geldi.

Umut Akyürek madde bağımlısı kızı için yardım istemişti! Melek Bal’ın son durumu...

Akyürek, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, kızından korktuğunu ve bu nedenle kendisini odaya kilitlediğini açıkladı.

Umut Akyürek madde bağımlısı kızı için yardım istemişti! Melek Bal’ın son durumu...

Sosyal medyadan video paylaşan Akyürek, bu sefer de kızının öleceğini veya birini öldüreceğinden endişe ettiğini dile getirerek eşine bıçakla saldırdığını, kendisini iki kez darp ettiğini söylemişti.

Umut Akyürek madde bağımlısı kızı için yardım istemişti! Melek Bal’ın son durumu...

HASTANEYE YATIRILDI

Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul'un madde bağımlısı ve psikolojik sorunlar yaşadığı kızları Melek Bal, hastaneye yatırıldı.

Umut Akyürek madde bağımlısı kızı için yardım istemişti! Melek Bal’ın son durumu...

Ünlü çift Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul, bugün "Aramızda Kalmasın" programına katıldı. 13 yaşında çocuklarının uyuşturucuyla tanıştığını aktaran Akyürek ve Ertuğrul çifti yaşadıklarını anlattı.