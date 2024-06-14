Türkiye-İspanya Hükümetler Arası Zirve Toplantısı için Madrid'deyiz. Kapsamlı ortaklık düzeyinde tutarlı biçimde devam eden iki ülke ilişkileri bu ziyaret sırasında imzalanan anlaşmalarla daha da pekişmiş oldu. "Türkiye, İspanya için anahtar bir ekonomik ortak ve bölgesinde önemli bir oyuncu. İspanya ve Türkiye her alanda en muhteşem ilişkilere sahip iki ülke..."Bu ifadeler, Avrupa Birliği'ne üye olmamız noktasında güçlü AB ülkeleri arasında neredeyse tek başına destek veren ülke olan İspanya'nın beş yıldır başbakanlık görevini sürdüren Pedro Sanchez'e ait.İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2002 yılında 2 milyar dolarken bugün 20 milyar dolara yükseldi. İki lider, yeni hedefin 25 milyar euroya çıkmak olduğunu açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya ziyareti kapsamında iki ülke arasındaki işbirliğini daha da genişletecek 12 anlaşma imzalandı. Anlaşmaların kapsamları; Enerji Dönüşümü, Ormancılık Alanında Ortak Eylem, Gemi Adamlarının Belgelerinin Tanınması, Sigorta ve Emeklilik Fonları, İspanya Üniversiteleri ile Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği, Barışçıl Amaçlar İçin Uzay Çalışmaları, Mesleki ve Teknik Eğitim Alanında Ortak Çalışma, İspanyol Kalkınma Finansmanı Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu'nun Ortak Bildirisi gibi tüm sektörleri ilgilendiriyordu.Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin somut meyvelerinden biri Türk Donanması'nın gururu TCG Anadolu gemisiydi. Gemi İspanyol donanmasına ait Juan Carlos gemisinden esinlenilerek yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada TCG Anadolu'nun bir üst segmentine geçmek için İspanya ile birlikte çalışacağımızı açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye'nin dünya liderliğine oynadığı insansız hava araçları ve denizdeki gücümüze güç katacak insansız deniz araçlarının yapılması için İspanya ile işbirliği yapılacağını ilan etti.Gelecek sene dokuzuncusu Ankara'da gerçekleşecek olan zirve, ekonomi ve savunma sanayii başta olmak üzere pek çok başlıkta işbirliğinin ilerlemiş olduğunu gösterdi.