Ve Biden çekildi

ABD Başkanı Joe Biden, yayınladığı mesaj ile başkan adaylığından çekildiğini açıkladı. Biden'ın başkan olduğu ilk andan itibaren görevden çekilip yerini yardımcısı Kamala Harris'e devredeceği konuşuluyordu. Biden koltuğa oturduğu 2020 yılından bu yana görevde kalarak Kamala'nın hevesini kursağında bırakmıştı.

Bu dört yılda ABD'nin başkanlığına Joe Biden kadar yakışan bir isim olmadı. Boşlukla selamlaşması, konuşurken uyuması, sapkınlıkları desteklemesi, oğlunun skandalarını örtbas etmeye çalışması, uluslararası krizlerde yaptığı komik açıklamalar ile ABD'nin tam hak ettiği başkan Joe Biden'dı.

Daha aday adaylığı döneminde New York Times'ın karşısına çıktığında "Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için muhalif liderleri açıkça destekleyeceğini" söyleyen Biden, başkanlık döneminin son dönemlerinde Erdoğan'ı deviremeyeceğini anlamıştı.

Başkanlık adaylığı sürecinde partisindeki diğer adayları da geride bırakmıştı. Trump'la yaptığı ilk başkanlık tartışmasında rezil olunca 2020 seçimlerinde onu destekleyen uluslararası medya şirketleri ve partisinin elitleri tarafından çekilme baskısı gördü.

Joe Biden bu baskıya bir süre dayanmış gibi görünse de sonunda çekilme kararı aldı. Bu karar sonrası Demokrat Parti'de başkan adayının kim olacağı sorusu ön plana çıktı. Biden ve Clinton ailesi Kamala Harris'i desteklerken adı başkan adayı olarak geçen Michelle Obama'dan ötürü Barack Obama bunu yapmadı. Eski ABD Başkanı, yardımcılığını da yapan Biden'a "Bizi Trump'tan kurtardığın için teşekkür ederiz." mesajı yolladı.

Barack Obama'nın eşini aday olarak göstermeye çalıştığı uzun zamandır konuşuluyordu. Bill Clinton'un yapamadığını yapıp "başkan eşi" olarak Beyaz Saray'a dönme isteğini yerine getirebilecek mi bilinmiyor. Şu an Demokrat Parti'de ve onu destekleyen uluslararası medya şirketlerinde ibre Kamala Harris'i gösteriyor.

Harris için Biden'ın boşlukla tokalaşmayanı demek mümkün. Şuursuzlukta Biden'in 70 yaşından sonraki performansını Başkan Yardımcısı döneminde göstermişti. Polonya Başbakanı ile görüşürken sorulan soruya kahkaha atarak cevap veren, kameralar karşısına sarhoş çıkan, Biden'ın savunduğu ne kadar kötülük varsa onları fazlasıyla savunan bir isim Harris.

Eski ABD Başkanı Obama'nın eşinin Harris'ten farkı da aynı görüşleri ikna ederek empoze etmeye çalışması.

Biden'ın adaylıktan ayrılması 2021 yılında Trump'ın sosyal ve yazılı medyada uğradığı sansürün bir sonraki aşamasıdır. Bugün çok uluslu şirketler her zamankinden daha fazla ABD siyasetinde özellikle Demokrat Parti'de söz sahibidir.

ABD içindeki siyasi karşılıklığın daha da artması dünyanın geri kalanının güvenli olması için önemli. İnşallah başkanlık seçiminde kimin kazanacağından bağımsız olarak bu karşılıklığın daha da artmasına vesile olur.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın