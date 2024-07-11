11 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Hilâl Kaplan ‘Türkiye, yeri doldurulamaz bir aktör’
HİLÂL KAPLAN
‘Türkiye, yeri doldurulamaz bir aktör’

‘Türkiye, yeri doldurulamaz bir aktör’

11.07.2024, Perşembe
NATO'nun 75. kuruluş yıldönümünde, "kurucu baba" ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşen NATO liderler zirvesindeyiz.
Türkiye saatiyle salı akşamı ABD'ye ulaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk temasını Avrupa Birliği Dönem Başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban ile görüştü. Yaklaşık 14 yıldır ülkesini yöneten Orban, hem Avrupa Birliği hem de küreselci elitlerin hazzetmediği bir isim.
Öte yandan ülkesinin yüzünü tekrar Türk dünyasına döndüren ve bu çabada Türkiye'nin desteğini de dillendirmekten geri durmayan bir isim. Hatta geçtiğimiz günlerde Şuşa'da katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı toplantısı sonrası AB'den gelen tepkilere, "Nerede yemek yiyeceğimize veya kiminle buluşacağımıza karar vermek için sizden izin istemiyoruz" diyerek tepki göstermişti.
Bu dönem Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı'nı da devralan Orban, Başkan Erdoğan ile görüşmesinde Türkiye'nin birliğe tam üyeliğine desteğini yineledi.
Resmi hesabından yaptığı açıklamada Orban, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında yeri doldurulamaz bir aktör olduğunu ve buğday anlaşmasıyla bunu kanıtladığını, Türkiye'nin barış misyonundaki desteğine ihtiyaçları olduğunu vurguladı.
Bu görüşmenin ardından NATO'nun 75'inci Kuruluş Etkinliği'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok değil 7 yıl önce NATO tatbikatında Türkiye'yi hedef olarak gösterenlere adeta nazire yaptı.
75'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle ABD Başkanı Biden'ın ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe eşi Emine Erdoğan ile katılan Cumhurbaşkanımızın zirvede söylediklerini üye ülkeler dikkatle dinledi.
Türkiye'nin hem Ukrayna'da hem de Gazze'de şiddetin durdurulması noktasındaki tutarlı tavrı, NATO'nun başat aktörlerinin şiddeti destekleyen politikalarını değiştirmeyecek ama en azından NATO'nun barışı tesis eden değil, savaşı kışkırtan konumunu bir kez daha tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermiş olacak.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
NATO zirvesinde diplomasi trafiği 10.07.2024 Çarşamba
Garp Cephesi’nde değişen bir şey yok 09.07.2024 Salı
Merih kimleri ofsayta düşürdü? 04.07.2024 Perşembe
Adil hakem Türkiye 03.07.2024 Çarşamba
Alman fonları, EURO2024 fiyaskosunu temize çeker mi? 02.07.2024 Salı
Erdoğan’dan İtalya’da diplomasi dersi 15.06.2024 Cumartesi
Ankara-Madrid ilişkilerinde yeni dönem 14.06.2024 Cuma
Vicdani ve tutarlı duruş 13.06.2024 Perşembe
Arif olmayan, maarifi ne bilsin? 12.06.2024 Çarşamba
‘Yabancı ajan’ kanunu 31.05.2024 Cuma
Daha Fazla Gör