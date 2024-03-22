İstanbul’un 6 Şubat’ı ve İmamoğlu

Seçimler, Gazze'de yaşanan soykırım, gündelik sorunlar derken maruz kalmayanların dışında eskisi kadar çok aklımıza gelmeyen bir gerçekliğimiz var: Deprem. 6 Şubat 2023'te tarihimizin en yıkıcı depremlerinden ikisini yaşadık. Almanya büyüklüğünde bir alanda, 14 milyon insanımızı etkileyen bu depremler sonrası arama-kurtarma, depremzedelere ilkyardımın ulaştırılması, enkaz kaldırma, barınma sorununu çözme ve nihayetinde kalıcı konutların teslim edilmesi, kimilerine göre on yıllar sürecekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mart'ta 30 bin 723 yeni konutun kura çekimi ve anahtar teslim törenine katıldı.

Bu teslimler ilk kez de yapılmadı; bir ay önce 46 bin konut ve köy evinin teslimi de yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sene sonuna kadar 200 bin konutun teslim edileceğini de ekledi. Dahası tam teslim edilecek yapıların listesini verirken ahırların sayısına kadar verdi. Bu depremden etkilenen vatandaşlarımıza verdiği önemi göstermesi açısından dikkat edilmesi gereken bir nüans bence.

Konutların tesliminden 5 gün önce ajanslara düşen bir açıklama, İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak beni oldukça ürküttü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Hatay'da yapılacak deprem konutları için şunları söyledi: "Hatay'daki insanlar kaygılı, 'Burada çatır çutur TOKİ evleri istemiyoruz' diyorlar."

Hatay'da kentsel dönüşüme karşı miting yaparak binlerce insanın ölümüne neden olan Lütfü Savaş ile aynı partide yer aldığı için İmamoğlu'nun Hatay hakkında susmasını beklemek hakkımızdı ancak bu elbette olmadı.

6 Şubat depremlerinde rüştünü ispat etmiş TOKİ evlerine karşı çıkmakla yetinmeyen Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki rakibi Murat Kurum'un en büyük vaadi olan 650 bin konutun yapılamayacağını, dahası yapılmaması gerektiğini açıkladı.

Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'a 650 bin konut yapılmamalı" iddiasına bu şehirde yaşayan herkes tepki göstermeliydi, maalesef siyasi körlük buna engel oldu. İstanbul'da Allah muhafaza beklenen büyüklükte deprem felaketi yaşandığında bundan sadece Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyenler etkilenmeyecek.

650 bin konutun yapılmamasını söyleyen Ekrem İmamoğlu, 5 yılda depremle mücadele adına ne yaptı? Hiçbir şey. Peki önümüzdeki 5 yılda ne yapmayı planlıyor? Ben size söyleyeyim: "Acil durum kurtarma gemisi inşa etmek." İstanbul'da denizaltıyla toplu taşımayı başarıyla gerçekleştirdi, acil durum kurtarma gemisi inşa etmesi kaldı. Biraz daha somut vaadini yazayım: 22 bin konutu dönüştürmeyi planlıyor. 2024 bütçesi 516 milyar lira olan İBB'nin başındaki insan olarak 16 milyon İstanbulluyu 22 bin konuta sığdırmayı planlıyor. Ekrem Bey, İmamoğlu İnşaat'ın toplantısında bir çalışanınız size böyle bir sunum yapsa işten çıkarmanız kaç dakika sürerdi?

31 Mart seçimlerinde oylarımızı verirken İstanbul'un depremle mücadelesini ne kadar istediğimizi de göstereceğiz. 6 Şubat'ta yaşanan yıkımları hatırlayınca tercih etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

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