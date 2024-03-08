Takiye denince akla...

Üç yıl önceydi. TBMM'de basın toplantısı yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel oldukça sinirliydi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açtığı 4-6 yaş Kuran kurslarını eleştirirken "Ortaçağ zihniyeti" ifadesini kullanmıştı.

Konuşan Özgür Özel'in 2013 yılında Twitter'da, "Müminim, Sünniyim, İnançlıyım, iiiilkem, Sübyanları sevmek, Hocalara hüüüürmet, Başbakana ömrümce biat etmektir" (Tweetini olduğu gibi yazdım) yazdığı hatırlanınca Özel'in bu ülkedeki dindarlarla bir sorunu olduğu kesinleşmişti.

Özgür Özel'in, Kuran eğitimini Ortaçağ karanlığına eş tutmasının üzerinden 3 yıl geçti.

Özel, cumhurbaşkanı adayı olduğunda ağladığı Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirip CHP'ye genel başkan oldu. Ve o Özgür Özel'in görünürde başında olduğu CHP, yerel seçimlere hazırlanırken bu ülkede dindarlar olduğunu bir kez daha hatırladı.

Elbette ki insanlar değişebilir, Allah'ın rahmeti sonsuzdur, ancak CHP'nin sadece seçim döneminde dindar görünme çabası içine girmesine alıştık. Fakat CHP, rahmetli Kadir Mısıroğlu'nun ifadesiyle "Biz daha Müslümanız" yarışı içinde.

Önce takiye bayrağını kimselere bırakmayan Ekrem İmamoğlu'nu camide namaz kılarken görmeye başladık. Ardından eline mikrofonu alıp ziyaret ettiği bir yerde Kuran-ı Kerim okudu.

Gerçi kimi inandırabildiği meçhul. Elbette ki CHP durmadı. Gazze'de yaşananlara "Hamas teröristtir" açıklamasıyla yorum getiren Özgür Özel'i genel başkanlığa oturtan Ekrem İmamoğlu, 150 gün sonra Gazze'deki zulmü hatırlayıp koskoca İBB'nin hazırlayabildiği üç TIR ile şov yaparken boynuna astığı kefiye ile kameraların karşısına geçti.

İmamoğlu kendisinden emin bir şekilde şu açıklamayı yaptı: "Şeref ve namus sözü veriyorum, kaybedeceğimi bilsem bile, sizleri asla Allah'ın dini, kitabıyla aldatmayacağım."

Bu açıklamanın yapıldığı 5 Mart'ta İmamoğlu tarafından atanan Çekmeköy Belediye Başkan Adayı ve İmamoğlu'nun resminin olduğu seccadeler dağıtıldı.

Yazıyı hazırlarken, İmamoğlu'nun canlı sohbet arkadaşı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel'in ramazan imsakiyesi ve zikirmatik dağıttığı haberi paylaşılmaya başladı.

Milletvekili olduğunda tarikat ve cemaatlere karşı açıklamalarıyla bilinen Onursal Bey, meğer nafile ibadetleri kişilerin kendi başına yapmasını vaaz ediyormuş, bilememişiz.

Önümüz ramazan; CHP'lilerin dindarlara şirin görünmek için nasıl günde üç kere teravih kıldığını göreceğiz.

İmamoğlu'nun İstanbul ilçe adaylarıyla birlikte devran zikrine döndüğünü bile görebiliriz.

Bu durum CHP'nin akıllandığına delalet etmiyor. CHP'nin seçim dönemi takiye prensibini genel başkanın kim olduğundan bağımsız bir şekilde sürdürmeye devam ettiğini gösteriyor.

Ancak yine de vicdanım elvermedi ve bir hatırlatma yaparak yazımı bitirmek istiyorum: İftar vakti akşam ezanından sonra, teravih namazı da yatsı namazını müteakip kılınıyor.

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