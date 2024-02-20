PKK ile ‘kent uzlaşısı’

Tarih 10 Aralık 2016. Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçı bitmiş, taraftarlar dağılmaya başlamıştı. "Beleştepe" olarak tanımlanan bölgedeki taraftar topluluğunun güvenliğini sağlamak için çevik kuvvet polisleri beklemekteydi.

Saatler 22.10'u gösterirken terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 40'ı polis, 7'si sivil 47 vatandaşımız şehit oldu, 208'i polis 35'i sivil 243 vatandaşımız yaralandı.

Yaralılardan polis memuru Muammer Ateş yıllarca tedavi görmesine rağmen Mayıs 2019'da şehadet şerbetini içti. Muammer Ateş'in cenaze merasiminden 2 gün sonra saldırının emrini veren terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bese Hozat kod adlı teröristin konuşması ajanslara düştü. Hozat, İstanbul Belediye seçimlerinde "AKP-MHP faşizmine kim karşı çıkacaksa ona destek vereceğiz, bu İmamoğlu ise İmamoğlu'na destek vereceğiz" diyordu.

"Bir terör örgütü yöneticisinin açıklamasını mı ciddiye alıyorsunuz?" argümanı geliştirecek olanlara hatırlatayım: HDP'nin "Onursal" Genel Başkanlarından Ertuğrul Kürkçü, terörist Bese Hozat'ın bu emrini paylaşan isimlerden biriydi.

Aradan geçen beş yılda Ekrem İmamoğlu, PKK yöneticilerinin kendisine verdiği desteği boşa çıkarmamak için uğraşmamış olsa bu yazı tam bu noktada kendi kendisini imha ederdi. Ancak maalesef böyle olmadı; Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu andan itibaren kendisini HDP'ye sevdirmek için var gücüyle çalıştı. PKK'ya destek verdiği için görevden alınan HDP'lilere destek vermekten, Selahattin Demirtaş'a sürekli saygısını sunmaya kadar pek çok hamle yapan İmamoğlu bunlarla da yetinmedi.

Belediye kadrosuna HDP'nin isteğiyle alınanlar, PKK üyesi olma suçuyla tutuklandı. Biz, İmamoğlu yönetimi tarafından İBB kadrosuna alınan PKK'lı teröristlerin yurtdışına kaçarken yakalandığına bile şahit olduk.

İmamoğlu şimdi HDP'den aldığı "eşbaşkanlık" müessesini uydurduğu CHP'yi, HDP/ DEM ile ittifak için fazla mesai yaptırarak kullanıyor.

CHP'nin yeni "yarım genel başkanı" Özgür Özel, gönlünü almak için kapısını aşındırdığı HDP/ DEM'in gözüne daha fazla girmek için İstanbul'da ilçe belediye başkan adaylarını değiştiriyor. Adayların değişmediği ilçelerde HDP/DEM'e başkan yardımcılıkları kadrolarının önerildiğini sağır sultan bile duymuş vaziyette.

Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki CHP, bu çabaları sonrası HDP/DEM'in gözüne girmiş durumda. DEM Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Mersin, Akdeniz, Esenyurt'ta kent uzlaşısı sağlandı. Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde görüşmeler sürüyor" sözleriyle pazarlıklara devam ettiklerini belirtti. Bu açıklama yapıldığında CHP Esenyurt adayını değiştirmiş, Adalar adayının çekildiği haberleri ise henüz düşmemişti.

Ekrem İmamoğlu bütün bunlar yaşanırken hiçbir şey olmamış gibi seçim çalışmalarına devam ediyor. HDP/ DEM'in İstanbul'da aday çıkarmasıyla 2019'dan bu yana HDP/DEM ile kurduğu ittifakın üstünün kapatıldığını zannediyor. Oysa her şey gözümüzün önünde yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor.

Dün Kılıçdaroğlu'nu ittifak partilerine vekil verdiği için eleştiren CHP'li kalemler, İBB'nin yüksek bütçesinden dolayı mıdır bilinmez, DEM'e verilen belediyelerden, belediye başkan yardımcılıklarından hiç bahsetmiyor. Ancak milletimiz tüm gerçeklerin farkında...

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