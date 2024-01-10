Adana’nın kayıp beş yılı

Mart 2019 yerel seçimlerinde, CHP pek çok büyükşehri AK Parti'den kazandı. İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra Adana ve Antalya ilk akla gelenler. Bu büyükşehirler, sadece kendileri için değil, ekonomi başta olmak üzere birçok alanda ülkemiz için de önem arz eden yerlerdendi. Nitekim CHP yönetimi altında kaybedilen zaman ve maliyet, ülkemiz açısından da kayıp olarak tarihe geçti.

Örneğin, Adana'ya bakalım. Mart 2019 seçimleri öncesinde CHP, altı ayda belediyeyi "borç batağından kurtarma" sözü vermişti. Ancak gelinen noktada borç stokunda, gelirlere oranla bir gerileme söz konusu olmadı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Bey, korona pandemisi sürecinde, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "1000 Yataklı Devasa Sahra Hastanesi yaptık" dedirtmişti; ama aynı gün çekilen görüntülerde "sahra hastanesi" denilen yerin mevcut TÜYAP Kitap Fuarı olduğu ve o dönemde fuar da yapılmadığı için pislik içerisinde bulunduğu ortaya çıktı. Görüntüler ortaya çıkınca alelacele kitap stant bölmelerinin arasına 10 tane hastane yatağı konularak fotoğraf çekilmişti.

Belediyeyi "borç batağından kurtarma" demişken, mevcut CHP'li Başkan göreve geldikten sonra makam odasına haciz geldi. Belediyede onlarca makam odası varken, odasına kahvehane masasına benzeyen küçük bir masa getirtip poz vererek mağdur görüntüsü verdi. Ki malumunuz mağdur edebiyatı yapmak, "engelleniyorum" diye ağlamak, şu son 5 senede diğer CHP büyükşehir belediye başkanlarının adeta geleneği haline geldi.

Kaldı ki Adana gibi bir şehrin belediyesinin onlarca gelir kalemi varken, alacaklının neden makam odasına haciz koydurduğu da çok sorgulandı. Daha sonra makam odasına haciz yapan avukat ile Zeydan Karalar'ın yakın dost olduğu ortaya çıkmıştı.

Adana'da CHP, vaat ettiği ve lokomotif olarak belirlediği 10 başlıktaki kalıcı eser sözlerinden bir tanesini bile yerine getirmedi. Bu konuda da kamuoyundan tepki çekti.

Son olarak geçen sene patlayan soruşturmaya dair haberin bir kısmını paylaşmak istiyorum:

"Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 'ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet' soruşturması kapsamında 10 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında belediye personelinin, reklam ihalelerine fesat karıştırıp birlikte hareket ettikleri 3 firmanın sahiplerinin adreslerine şartnameleri ihaleden önce gönderdiği öğrenilmişti. Bu yöntemle belediyenin 58 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın danışmanının, yaptırdığı estetik ameliyatın 100 bin lira tuttuğu ve masraflarını birlikte hareket ettiği reklam firmasına elden ödettiği öne sürüldü. Ayrıca ihale sonrası sahte fatura düzenleyerek gerekli meblağın yüksek gösterildiği, artan paranın da şüpheliler arasında paylaşıldığı, diğer belediye personelinin de ev kirasını ödettirip cep telefonu aldırdıkları da gelen bilgiler arasında. Soruşturma sürüyor."

CHP yönetimindeki Adana'ya kısaca baktık; diğer büyükşehirlerle devam edeceğiz.

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