Çok Atatürkçüsünüz ya...

Ülkemizde Atatürk'ü en samimi olarak seven kitle Ak Partili siyasetçiler olsa gerek. Zira alınlarına dövmeyle "Atatürk" de yazdırsalar bir işe yaramayacağını bilmelerine rağmen, ısrarla her şartta ve zeminde Atatürk sevgilerini dile getirmekten geri durmuyorlar.

Öte yandan Atatürk'ten her şartta ve zeminde siyasi fayda sağlayan CHP'lilerin samimiyetinden şüphe duymak mümkün. Zira Atatürk hassasiyeti üzerinden her fırsatta siyasi fayda sağlayan da onlar, kendi seçmenlerine "Mustafa Kemâl'in itleri" diyen siyasi partiyi hiç çekinmeden baş üstünde taşıyan da onlar.

CHP'li hiç kimseyi HDP/DEM'li siyasetçileri Atatürk'ü yüceltmeye çağırırken göremezsiniz mesela. Hatta Atatürk düşmanı olarak anılan Şeyh Said'den Öcalan'a dek herkese HDP/ DEM'liler hürmetlerini meclis kürsüsünden dile getirirken, CHP'liler ölü taklidi yaparlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar en koyu Atatürkçü onlardır; seçmenlerinin böyle inanacağına güvenleri tam olduğu için her tür siyasi fırsatçılık onların hakkıdır.

Son futbol skandalında gördüğümüz de bu. Sosyal medyada Ali Koç'la ilişkili olduğu söylenen hesapların, Suudilerin statta İstiklal Marşı okutmadığı veya Türk bayraklarını yasakladığı bilgisi doğru değildi. Hatta statta 2 gün önce yapılan İstiklal Marşı provası videosu da sosyal medyada yayınlandı. Nitekim TFF de "Yüzüncü yıla özel Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır" duyurusu yaptı.

Ayrıca çok Atatürkçüsünüz ya, Cumhuriyetin kuruluşunun yüzüncü yılını monarşiyle yönetilen bir ülkede anmak nedir? Maçı Samsun'da, Ankara'da veya İstanbul'da yapmadınız da neden Riyad'a taşıdınız diye sormak gerekmez mi? Madem taşıdınız, bu kahramanlık pozları kime?

Futbol camiasından kaynaklarım Ali Koç'a şu soruların yöneltilmesini istiyorlar: Protokolde olmayan pankartlar ve firmalarla takımını Riyad'a getirirken devlet başkanlarının formada yer almasının FIFA kurallarında yasak olduğunu bilmeyen bir kulüp başkanı mıdır? TFF Başkanı'nı "Suudi Arabistan, futbola büyük önem veriyor, yatırım yapıyor. Kulüplerimizin de prestiji olur" diyerek teklifi getiren Ali Koç değil midir? Büyükekşi, GS ve FB Başkanlarını bir ay önce Riva'ya davet edip maçın Riyad'da oynanmasına itirazları varsa iptal edilebileceğini söylemiş ve Ali Koç bir sorun olmadığını belirtmiş midir? Disney'in Atatürk filmine sponsor olan Koç Holding'in, Disney filmden çekildikten sonra kendilerinin de sponsorluktan çekildiğinden bilgisi var mıdır? Bu muazzam Atatürkçülüğün sınırı Disney'e gelene kadar mıdır?

Velhasıl yüzüncü yıl gibi simgesel kıymeti büyük olan bir dönemde, kupa maçını sadece para için Suudi Arabistan'da oynamayı kabul eden de kulüp başkanları; iki ay önce yapılan sözleşmeye aykırı olacak şekilde ek şartlarını son dakika dayatan da kulüp başkanları, sonuç alamayınca oraya bilet ve otelini ayarlayıp maç izlemeye gidenler başta olmak üzere herkesi mağdur eden de kulüp başkanları ama sorsan kahraman olan da kulüp başkanları!..

Kimse bir krizin hem sebebi hem de kahramanı olamaz. Kusur sahibi kendinizken, kendi fabrikalarınızda çalışmaya giren işçilere sözleşmelerine aykırı tek maddenin hesabını sorup işten çıkartırken, uluslararası boyuta kendinizin taşıdığı maça son dakika şart dayatıp, sonuç alamayınca Atatürk'ün arkasına saklanıp hesabı da iktidarın önüne koyamazsınız. O 'süveter', sizin her kusurunuzu örtmek zorunda değil.

2024 yılını maskeli balolardan uzak geçirmemiz dileğiyle...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın