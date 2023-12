Güneş Batı’dan mı doğuyor?

"Batı'nın Doğu'ya dair spekülasyonunun başlangıcından itibaren Doğu'nun yapamadığı tek şey, kendini temsil etmekti. Şark'ın kanıtları, ancak oryantalistin çalışmalarının rafine ateşinden geçirilip sağlamlaştırıldıktan sonra inanılır hâle geldi." Edward Said

Gazze için Batı'da yapılan protestolar ve Filistinlilerin başlarına gelen her türlü felaketi iman gücüyle karşılamasından etkilenerek Müslüman olanlar hepimizi etkiledi, etkiliyor. En küçük katkı sunan var olsun. İhtida eden kardeşlerimizin istikameti daim olsun.

Ne var ki bundan yola çıkarak, Türkiye'de yapılan yürüyüşlerdeki insan sayısı üzerinden kendi özneliğini küçümseyen, imanını Batılılardan daha değersiz bulmaya kadar işi götüren yorumlar okuyorum. "Güneş Batı'dan doğacak", böyle düşünen kesimin mottosu haline gelmiş durumda.

Öncelikle Batı'da yaşayan Filistin diasporasının on yıllardır üniversitelerden başlayarak örgütlendiğini belirtelim. Bu anlamda işgal karşıtı sivil toplumun kalbi zaten İngiltere başta olmak üzere Batı'da atıyor. Kaldı ki işgalin zaten Batı destekli olduğu düşünülürse Filistin diasporasının en büyük örgütlülüğe Batı'da ihtiyaç duyacağı da stratejik bir gerçek olarak ortada duruyor.

Fakat kendimizi kandırmayalım. Sokakta slogan atmak bize bir boy küçük geliyor, hep öyle geldi. Biz hakikaten canla başla mücadele etmeye adanmış bir milletiz. Yarın öbür gün Filistin için, Paris'te slogan atanların çoğu değil, İstanbul'da belki her yürüyüşe katılmamış olan ama 15 Temmuz'da çağrıya gerek bile kalmadan sokağa çıkanlar kendini feda edecek.

Tarihte böyle oldu, yine böyle olacak. Yeri ve zamanı geldiğinde esas özne, "Free Palestine" diyenlerden çok "Canım, kanım sana feda olsun Kudüs" diye haykıranlar olacak. Şu anda kendini Batılıdan daha değersiz hisseden kardeşlerim de tarihin tekerrür ettiğini görecek.

O yüzden bu Batı eksenli özentinin, sağdan yanaşan bir oryantalizm türü olduğunu bilin isterim. Dünya üzerinde sömürgeleştirip zulmetmediği coğrafya kalmayan Batı'yı üç beş gösteri veya ihtida eden kardeşlerimiz üzerinden asırlardır tertemiz yazdığımız hikâyemizin başkahramanı yapmaya kalkmayın.

Kırım Türklerini okuyun, Libya ve Cezayir direnişini, Kut'ül Amare'yi veya Medine Müdafaası'nı okuyun. Ceddi, bu emperyalist kan emicilerle mücadeleye adanmış bir nesil, özünü tanımazsa öz-oryantalistlere döner. Batı'nın DNA'sına işlenmiş bu soykırımcı alçaklığıyla kendi olarak, ceddine layık olarak mücadele edemez.

Haysiyet buharlaşmaz, İslam'a gönülden bağlı müminlerin izzetine yazgılıdır. Tarihi miras çağırdığında ilk koşacak olanlara yüzlerini yere eğmek yakışmaz.

Yüz yıllık hesabı kapayacak olan bu mücadeledir biiznillah, endişeniz olmasın.

