Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB ülkeleri içerisinde en koşulsuz şartsız İsrail'e destek veren ülke olan Almanya'nın başkenti Berlin'deydi. Bellevue Sarayı'nda Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile heyetler arası görüşme gerçekleştiren Erdoğan, ardından Şansölye Olaf Scholz ile görüştü.Ziyaret öncesi Türkiye'nin almak istediği Eurofighter Typhoon jetleri konusunda İspanya ve Birleşik Krallık'ın konuya sıcak baktığı ama Almanya'nın satış onayını bloke edeceği Alman basınında yer almıştı. İkili arasındaki tek gerilim bu değil. İsrail'in hâlâ bir demokrasi olduğunu ve uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini söyleyebilen Scholz, Erdoğan'ın İsrail eleştirilerini de "absürt" bulduğu ifade etmişti.Öte yandan "özgür" Almanya'da kefiye takmak, "Özgür Filistin" sloganı atmak yasaklandı. Filistin yanlısı gösterilerde yaşı 18'in altı olanlar dahil yüzlerce kişi göz altına alındı. Şansölye Scholz, ateşkes çağrılarına karşı çıkan çizgisini sürdürüyor.