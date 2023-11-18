18 Kasım 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Hilâl Kaplan “Özgür” Almanya’da Filistin demek yasak
HİLÂL KAPLAN
“Özgür” Almanya’da Filistin demek yasak

“Özgür” Almanya’da Filistin demek yasak

18.11.2023, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB ülkeleri içerisinde en koşulsuz şartsız İsrail'e destek veren ülke olan Almanya'nın başkenti Berlin'deydi. Bellevue Sarayı'nda Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile heyetler arası görüşme gerçekleştiren Erdoğan, ardından Şansölye Olaf Scholz ile görüştü.



Ziyaret öncesi Türkiye'nin almak istediği Eurofighter Typhoon jetleri konusunda İspanya ve Birleşik Krallık'ın konuya sıcak baktığı ama Almanya'nın satış onayını bloke edeceği Alman basınında yer almıştı. İkili arasındaki tek gerilim bu değil. İsrail'in hâlâ bir demokrasi olduğunu ve uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini söyleyebilen Scholz, Erdoğan'ın İsrail eleştirilerini de "absürt" bulduğu ifade etmişti.
Öte yandan "özgür" Almanya'da kefiye takmak, "Özgür Filistin" sloganı atmak yasaklandı. Filistin yanlısı gösterilerde yaşı 18'in altı olanlar dahil yüzlerce kişi göz altına alındı. Şansölye Scholz, ateşkes çağrılarına karşı çıkan çizgisini sürdürüyor.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yeni olan nedir? 08.11.2023 Çarşamba
Boykot yapsak ne olur? 07.11.2023 Salı
İsrail’den nükleer bomba tehdidi 06.11.2023 Pazartesi
Hamas’ı kınamalı mıyız? 03.11.2023 Cuma
Sen misin insanlık diyen? 01.11.2023 Çarşamba
Antisemitizm korosu 31.10.2023 Salı
Bağımsızlığımız daim olsun 30.10.2023 Pazartesi
Beyaz taşları ne yapacağız? 27.10.2023 Cuma
Ali’yi hatırla, yeter 25.10.2023 Çarşamba
“Rıza”sız soykırım 23.10.2023 Pazartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA