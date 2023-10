İmamoğlu’nun işe aldığı delegeler

31 Mart yerel seçimlerinde muhalefetin iki argümanı vardı. Bunlardan birincisi israfken, üzerinde en çok tepindikleri iddia ise liyakat olmuştu.

Ekrem İmamoğlu başta CHP'nin tüm adayları belediyelerde liyakatin hâkim olacağını, artık işe girmek için bir parti üyesi olmanın gerekmeyeceğini ilan ettiler. Bu iddia, AK Partili belediyelerde işe girmek için AK Parti üyesi olma zorunluluğu olduğu iftirasını ima ediyordu.

Türkiye'de her iki kişiden birinin oyunu alan AK Parti'nin üyesi olmanın suçmuş gibi gösterildiği bir süreci o tarihlerde yaşadık ve sonradan DEVA ile Gelecek Partisi'ni kuracak bazı Brütüs'ler çıkardıkları gürültüyle bu iddiaların tartışılmasını engelledi.

Aradan uzun zaman geçti, İmamoğlu'nun seçim kampanyasında vaat ettiği her şeyin yalan çıktığını İstanbullular olarak neredeyse her gün acı bir şekilde öğrendik. İstanbul bugün 2019'daki İstanbul'u hasretle bekleyen bir şehir...

İBB bünyesinde çalışan PKK'lı teröristleri bile gördük. Ancak Ekrem İmamoğlu her seferinde bu durumu inkâr etti. 2021 yılında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP toplantısında "100 kişi alınıyorsa 35 CHP, 15 İyi Parti, 15 diğerleri, 20-25 de İBB kariyer üzerinden gidiyor, süreç bu şekilde" demişti. Ekrem İmamoğlu bu açıklamayı da inkâr etti.

İstanbul'un üzerine kâbus gibi çöken İmamoğlu yönetiminin diğer uygulamalarına alıştığımız gibi İBB'yi de yandaşlarıyla doldurduğu gerçeğine alışmıştık ki CHP İstanbul İl Kongresi yapıldı. İsrail'in barbarlığını konuştuğumuz için yeterince gündem olmadı, ancak kongrede konuşan İl Başkan Adayı Cemal Canpolat, İmamoğlu'nun desteklediği adayın kazanması için CHP delegelerinin İBB'de işe alındığını açıkladı.

Canpolat sıradan bir aday değil; Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği, İstanbul'da iki kez il başkanlığı yapmış bir isim. Ve bu açıklamayı yaptığında CHP'nin pek çok yöneticisi salondaydı.

İşe alınan CHP delegeleri daha sonra deşifre edildi; içlerinde daire başkanları bile vardı. Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde kendi desteklediği adayın kazanması için İBB imkânlarını sonuna kadar kullanmış görünüyordu.

Cemal Canpolat 32 oy farkla il başkanlığını kaybetti. Ekrem İmamoğlu'nun 16 delegeyi İBB'de iş aldığı iddia ediliyor. Yani bu işe alma olmasaydı, seçim kafa kafaya gidecekti. Partisinin il kongresinde İBB imkânlarını bu kadar kullanan İmamoğlu, "Yardımcı Adayı" olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne yapmıştır? Ve asıl can alıcı soru, CHP Genel Kongresi'nde İBB'nin imkânlarını nasıl kullanacaktır?

Bu sorulara verilecek erken cevaplar, İstanbul'un Ekrem İmamoğlu tarafından düşürüldüğü hazin durumdan kurtulmasını sağlayabilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın