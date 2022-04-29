Ali Babacan, milletvekili genel seçimlerine parti olarak ittifaktan ayrı gireceklerini açıkladı. Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş gibi 28 Şubat İttifakı'nın yılmaz savunucusu olan pek çok isim, DEVA'nın seçime ayrı girme kararını CHP seçmenini yükten kurtarmak olarak yorumladı.

Demek ki DEVA Partisi, CHP seçmeninin Erdoğan karşıtlığı adına "katlanması gereken bir yük"tü. E daha bunun Davutoğlu'su var. Üstelik o başbakanlık bile yapmıştı. Suriye politikası da CHP ile taban tabana zıt. Hatta bu yüzden Kılıçdaroğlu'nun kendisini "Cumhuriyet tarihinin en çapsız dışişleri bakanı" olarak tanımladığını da biliyoruz.

Yetmedi, Saadet'i var. İstediğiniz kadar Erbakan anmasına gitseniz de seçmeninizin kendilerinden hazzetmediğini cümle âlem biliyor. İstanbul Sözleşmesi'ne de karşılar. CHP'nin "Ortaçağ zihniyeti" dediği 4-6 yaş Kur'an kurslarını savunuyorlar. İlkokulda veya kamuda başörtüsünü savunuyorlar. Ama CHP saflarından yine de vekil çıkarmayı "başardılar". Öyle "yük" demeyin, kalp kırmaya hacet yok. Yolunuz daha uzun.

Bakın görünmeyen alacaklınız HDP'den bahsetmiyorum bile. Onların alacağı kes kes bitmeyecek gibi görünüyor zira.

"Yolu doğru olanın yükü ağır olur" denir ama 28 Şubat İttifakı'nın henüz topluma sundukları ortak aday bile yok ki ortak yoldan bahsedelim. Onlar henüz "yolunu bulmaya çalışıyor". Bulsunlar, atacakları yüklere sıra o zaman gelecek sanıyorum.

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İBB'DE BİR PKK'LI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde "Sosyal Hizmet Uzmanı" olarak görev yapan 30 yaşındaki Şafak Duran isimli çalışan, PKK bağlantısı sebebiyle İBB'de gözaltına alındı. Terörle Mücadele Ekipleri, Duran'ın elinde Mehmetçiğe doğrulttuğu Keleşlerle PKK'lı teröristlerle birlikte yan yana çekildiği fotoğrafları ortaya çıktı.

İBB ile PKK'nın değil aynı binada bulunmasına, aynı cümlede geçmesine dahi müteessir olunması gerekir. Halbuki İBB Sözcüsü çıkmış, "Terörle Mücadele Ekipleri gözaltıyı neden teröristin ikametinde yapmadı?" şeklinde hesap sorabiliyor. Hâlâ en mağdur kendileri. Yani konu "Siz nasıl oldu da PKK'lıyı işe aldınız?" sorusuna gelmesin de nereye giderse gitsin minvalinde bir anlayış... Pes doğrusu!

13 bin kişinin sırf AK Parti ile alakalı bir paylaşım yapmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf paylaşmış diye sudan gerekçeler öne sürerek ekmeğiyle oynadınız. Yerlerine 45 bin kişi doldurdunuz. Bu on binlerce kişinin partilere göre paylaşımını nasıl yaptığınızı CHP İstanbul Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas açıklamıştı: "Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İyi Parti'den 15, diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, vb.) 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor."

15 Temmuz gazilerini, vatan için kurşun yemişleri bile İBB'den atıp Mehmetçiğe kurşun sıkan ya da sıkmaya gönüllü bu kişileri alırken hiç mi içiniz acımadı?