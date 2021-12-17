Son 50 yılın en büyük asgari ücret zammı yapıldı. Böylelikle asgari ücret alt sınırı 4 bin 250 TL olarak belirlendi. Ayrıca asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisi de kaldırıldı. Böylelikle hem emekçinin hakkı korunmuş hem de işverene kolaylık sağlanmış oldu.

Bir önceki yazımda asgari ücretin 4 bin TL'den yüksek olması gerektiğini yazmıştım. Zira "AK Parti, bu ülkede 'emeğin partisi' pozu kesen tüm partilerden daha fazla emekçinin yanında olmuş bir geleneği temsil ediyor" demiştim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e geleneği sürdürdükleri için teşekkür ederim.

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İYİ PARTİ'NİN KÖTÜLÜKLERİ

Şehit abisine küfür, onu savunanlara Meclis kürsüsünden küfür, kendisini eleştiren vatandaşları darp ve en son engelli bir vatandaşımızla dalga geçme... Son birkaç aydır İyi Parti, adının tam tersi olduğunu kanıtlamak için adeta kendisiyle yarışıyor.

Kahramanmaraş'ta, Akşener'in ilçelerine geldiğini gören engelli bir vatandaşımız, gayet nazik bir dille "Keşke Mehmetçiğe kurşun sıkanlarla yan yana yürümeseniz; böylesi sizin için daha iyi olur" diyor. Evet, eleştiriyor ama saygılı üslubunu hiç bozmuyor. Akşener ise "Sen 650 lira engelli maaşınla harika hayatına devam et" diyerek arkasını dönüp gidiyor.

Akşener'in Siirt ziyareti sırasında, "Bulunduğunuz yer Kürdistan'dır" diyen kişinin karşısında "Güzel kardeşim" diyerek sakince konuştuğunu görmemiş olsak, "Herhalde sinirlerine hâkim olmakta zorlanıyor" derdik. Ama bu haliyle Akşener, Aliye Rona'nın kötü kadın karakteriyle yarışır. "Siyasete kadın eli değmeli" derken bunu kastetmemiştik.

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HDP, İMAMOĞLU'NU DESTEKLEMESİN DE NE YAPSIN?

İBB Başkanı İmamoğlu'nun, HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in damadının şirketine yıllık 26 milyon TL'lik ihale verdiği ortaya çıktı. Daha önce de 455 PKK iltisaklıyı işe alıp İBB'yi "PKK Rehabilitasyon Merkezi"ne çevirdiği belirlenmişti.

İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyareti, Pervin Buldan'la fidan dikme gösterileri, Demirtaş övgüleri vb. de hatırlarsak, HDP'nin Kılıçdaroğlu'ndan çok İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemesi ihtimalinin sebebini görebiliriz. "İstanbul nimet" diyen İmamoğlu, "nimetin" aslan payını HDP'ye dağıtmaktan çekinmiyor.