Bir ibret hikâyesi

23 Eylül'de Ordu ilimizde düzenlenen operasyonla FETÖ'nün il yöneticisi ve altındaki diğer üç örgüt yöneticisi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar kimlerdi dersiniz? Daha önce FETÖ üyeliği tespit edilen, KHK ile memuriyetine son verilen ve hatta cezaevinde yıllarca kalmış dört isim...

O isimlerden biri İ.S. idi. Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosunda müezzin olarak çalışan İ.S., FETÖ'nün hücre yapılanması kapsamında "himmet" adı altında para toplarken yakalandı. Cezaevinden çıktıktan sonra ise "terfi ettirildi" ve FETÖ'nün Ordu ilindeki yöneticisi yapıldı.

Gözaltına alınanlardan bir diğeri de Aile Bakanlığı'ndaki memuriyetinden ihraç edilen H.T. idi. Hapis yatarken örgütün cezaevi sorumlusu olmaya "terfi ettirilen" H.T., FETÖ üyeleriyle iletişimini çıktıktan sonra da sürdürdü ve talimat almaya devam etti.

Aynı operasyonda gözaltına alınan Z.T. ve C.G. de örgütün ildeki sözde üst düzey sorumluları yapılmıştı. Bu dört kişi de kamuda memur statüsünde çalışıyorlardı. Darbe girişiminden sonra kamudan ihraç edildiler. Cezaevinde pişmanlık göstermeyi bırakın, örgüte çalışmayı devam ettirdiler. Ve çıktıktan sonra sözde il yöneticileri olarak FETÖ'ye hizmet etmeyi sürdürdüler.

Yani işin şakası yok. KHK'lıları hiçbir ayrıma tabi tutmadan kamuya geri almayı vaat eden CHP, İyi Parti, Deva ve diğerleri FETÖ'ye umut ışığı olmayı sürdürürken, ülkemize nasıl bir kötülük yapacaklarının farkındalar mı?

CHP, KHK'lılar için çeşitli illerde etkinlik düzenlemeye bile başladı. Haziran ayında 35 ildeki KHK'lılarla toplantılar yapılacağını ilan eden CHP, milletvekillerini çeşitli şehirlere yollayıp bu buluşmalara katılmaları talimatını veriyor. Yazıda bahsettiğim FETÖ'cülerin bunlardan birisine katıldığını söylesem, şaşırır mıydınız?

Akşener, bırakın KHK'lıları, tutuklu FETÖ'cüler için bile "gariban" ifadesini kullanıyor ve böylelikle firari FETÖ'cülerden büyük alkış topluyor. Davutoğlu deseniz hemen her ay duygusal cümlelerle tüm KHK'lıların neden masum olduğunu anlatıyor. Babacan da en son KHK'lıları devlet memuriyetlerine geri döndüreceğinin sözünü verdi.

Daha önce de yazmıştım: Firari FETÖ'cülerden Adem Yavuz Arslan, katıldığı bir yayında, "Döneceğiz ve tüm kurumlarımızı geri alacağız" şeklinde kendinden gayet emin biçimde konuşmuştu. İşte bu cesareti muhalefetin FETÖ'ye yönelik mezkûr kucaklayıcı tavrından alıyorlar. "KHK'lılar memuriyete dönmeden ülke normalleşmez" diyen firari FETÖ'cü Emre Uslu sizinle gurur duyuyor...

Bir daha "KHK'lılar" sözünü duyduğunuzda Ordu'da olduğu gibi bırakın memuriyetinden olmayı, hapis yatsa bile örgütten kopmayan bu FETÖ'cüler gelsin. Muhalefetimize ibret olmasını dilerim...

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