"Çok uzun zamandır orta öğrenimin çeşitli kademelerinde yöneticilik yapıyorum" diyor temiz yüzlü beyefendi...Çok düzgün, hatta resmi diyebileceğim cümlelerle konuşmasından anlamalıydım.Kahvelerimizi yudumlarken laflamaya başlamıştık...diye devam ediyor;"Eh, dünya çok hızlı değişiyor, çocuklarbunun dışında kalabilir miydi?" diye soruyorum...Cevabı ikimiz de biliyoruz.Esas kanaatimi belirtiyorum:Buruk bir gülümsemeyle bakıyorbana..."Onlar da aslında derslerin yararına falan değil" diyor; "Toplum içinde azıcık daha iyi bir yer elde etme yarışına; hepsi o kadar!"

***

Kahveler bitip vedalaştıktan sonra yazımı yazmaya dönüyorum...Hepimiz biliyoruz işte, yalan yok!Devasa ve çok eski bir yapının orta yerindebekler gibi yeni yılı da devirip geçireceğiz işte!Malum, son yıllarda ( haklı olarak) müfredatı önemsedik, müfredattaki değişiklik ve yeniliklerin önemine inandık....Eh, nihayetinde yetişkiniz, yukarıdan bakıyoruz.Oysa

***

Geçenlerde X'te bir odada eğitim üzerine laflıyorduk...İstanbul'un seçkin bir üniversitesinde hoca olan dostum aldı mikrofonu ve şöyle dedi:Sustuk hepimiz...Sonra şunu ekledi: "Ben üç, dört yıldır umudumu kaybettim. Ortaöğrenim düzeyini geçememiş bir çocuğa üniversitede ne öğretilebilir?"

***

Bu konuda yazılacak çok şey var...

Özellikle de velilere dayalı öğretim sisteminin problemlerini en baştan tartışmak zorundayız.

Yeni yılda bana hatırlatın!

***



NOT DEFTERİ

Yalnızca kaybetmeye mahkûm tipler işler kötüyken büyük kararlar alır. Hayatını değiştirmek isteyen, büyük kararları her şey yolunda gözükürken yapar. (DOUGLAS COUPLAND / Oyuncu)