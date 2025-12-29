Viral Galeri Viral Liste Eğitime kar molası! Hangi illerde okullar tatil edildi? | 30 Aralık okulların tatil olduğu iller litesi

Eğitime kar molası! Hangi illerde okullar tatil edildi? | 30 Aralık okulların tatil olduğu iller litesi

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar sonrası etkili olan kar yağışı eğitim öğretim hayatını da etkiledi. Öğrenciler ve veliler de okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Valilikler de peş peşe tatil haberlerini açıkladı. Peki 30 Aralık Salı günü hangi illerde okullar tatil edildi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.12.2025 17:58 Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 18:10
Eğitime kar molası! Hangi illerde okullar tatil edildi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'nın uyarıları sonrası yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Olumsuz hava koşulların yaşamı olumsuz etkilerken bazı illerde eğitim öğretime de ara verildi.

Eğitime kar molası! Hangi illerde okullar tatil edildi?

Milyonlarca öğrenci ve veli ise okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Kar yağışının etkisini sürdürmesi ile "30 Aralık Salı günü okullar tatil mi?" sorusu arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. Valiliklerde tatil haberlerini peş peşe duyurdu.

Eğitime kar molası! Hangi illerde okullar tatil edildi?

BOLU

Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 30 Aralık Salı günü, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil olmak üzere eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.

Eğitime kar molası! Hangi illerde okullar tatil edildi?

BATMAN

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden kar yağışıyla birlikte, gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşmesinin beklenmesi, buna bağlı olarak buzlanma ve don riskinin artacağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, 30 Aralık Salı günü, Batman il genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personeli aynı gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur" denildi.

Eğitime kar molası! Hangi illerde okullar tatil edildi?

SİİRT

Siirt Valiliği'nden de il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları ile meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, vatandaşlar ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla bazı tedbirler alındığı bildirildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, 30 Aralık Salı günü ilimiz genelindeki resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Siirt kent merkezinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları, kuvvetli kar yağışı ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kent merkezin her türlü motosiklet aracı ile kuryelerin trafiğe çıkışı, ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Ayrıca, kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları ile malul, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA