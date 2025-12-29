Tam bu günlerde...Politikacılar apaçık olan hakkında bile bir süre susar...Medyacılar lafı dolandırır...Vebiliminsanları üstlenir...Epidemiyologlar buna başladılar bile: "ama siyaset ve sosyal medya bu tehlikeleri gizlemeye çalışacak."Bak sen şu salgın hastalık uzmanlarına!

***

İnsan içinden soruyor:Ama böyle dümdüz sorulunca salgın hastalık uzmanları lafı dolandırmaya başlıyorlar: "Hayır, mesela kızamık tekrar yaygınlaşma eğilimi gösteriyor, falan filan..."

***

Kaçar mı?Elbettekonusu da hep tezgahın baş köşesinde...Şöyle yazılar çıkıyor global medyada: "Yılbaşında dilek tuttunuz, eğlendiniz, hayallere kapıldınız ama şunu unutmayın;Kuzey yarımkürenin bazı bölgelerinin bundan böyle kuraklığa teslim olacağını söyleyenler de var.Tabii şu soruyu açıktan tartışmak neredeyse yasak:

***

Her şey bir yana şu çok açık...İş hayatında, üretim ve tüketimde, eğitimde, hayat tarzımızda, her yerde hesaplaşacağız bu icatla...Bir iki ay daha olayı "" gibisinden yakınmalarlaidare ederiz ama bundan sonrasıeğlencelik değil, tersine çok ciddi...

***

Şu halimizi de unutacak değilim...diye ne kadaryazarsam yazayım, bilirim ki...Okurlarım da, ben de malum duyguya kapılmaktan kendimizi yine de alamayız...Nedir o?duygusu...Olur mu acaba?Hele bazılarında "arzusu patlak veriverir.Hemen Şubat ayında sönecek türden bir arzu...

***

Geçen gün bir haber tesadüfen dikkatimi çekti...Aralık başında spor salonlarına yazılanlar ve diyete başlayanlar artıyormuş...Ben de diyorum ki...Şuolmak dediğimiz şey gerçekte nedir, ne anlama gelir?Sağlığın parayla, insan ilişkileriyle ve sosyal ortamla güçlü bağını mesela, en baştan düşünsek mi?