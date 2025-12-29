Yılbaşı haftasında diziler ekranda olacak mı? Yayın planı netleşiyor

Yılbaşı haftasına girilmesiyle birlikte televizyon izleyicileri, takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. Her yıl aralık ayının son günleri ve ocak ayının ilk haftasında kanalların yayın akışlarında yapılan değişiklikler, bu soruyu yeniden gündeme taşıyor.

DİZİLERE KISA YILBAŞI ARASI

Televizyon yayıncılığında bir gelenek haline gelen uygulamaya göre, ocak ayının ilk haftasında dizilere kısa bir ara veriliyor. Bu yıl da genel tabloyu değiştiren bir durum görünmüyor. Ana akım kanalların büyük bölümünde dizilerin yerine yılbaşı özel programları, yerli ve yabancı filmler ya da sezon boyunca öne çıkan sahnelerden oluşan "en iyiler" derlemeleri ekrana geliyor.