Para gönderenler için yeni dönem: Havale ve EFT’lerde artık zorunlu

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren banka transferlerine yönelik yeni düzenleme için geri sayım başladı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında hazırlanan tebliğ, beş gün sonra yürürlüğe girecek. Düzenlemeyle birlikte banka hesapları üzerinden yapılan 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde işlem açıklaması zorunlu hale gelecek.

Giriş Tarihi: 28.12.2025 15:38
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ve milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenleme, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen tebliğle birlikte banka hesapları üzerinden yapılan yüksek tutarlı para transferlerinde hem açıklama hem de belge zorunluluğu devreye alınacak.

200 BİN LİRA VE ÜZERİ İŞLEMLERDE AÇIKLAMA ŞARTI

Düzenlemenin uygulanmasına yalnızca beş gün kala, bankacılık işlemlerinde önemli değişiklikler gündeme geldi. Buna göre 200 bin TL ve üzerindeki tüm havale ve EFT işlemlerinde paranın kaynağı ile gönderim amacı açık ve net şekilde belirtilecek. Yüksek meblağlı para transferleri, açıklamasız ve belgesiz yapılamayacak.

KARA PARA VE YASA DIŞI FAALİYETLERE KARŞI SIKI TAKİP

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kara para aklama, terörün finansmanı ve yasa dışı bahis gibi suçlarla mücadele kapsamında finansal hareketleri daha yakından izlemeyi hedefliyor. Yeni tebliğle birlikte suç gelirlerinin finans sistemi içine girmesinin önüne geçilmesi ve şüpheli para trafiğinin erken aşamada tespit edilmesi amaçlanıyor.

HAVALE VE EFT'LERDE SERBEST AÇIKLAMA DÖNEMİ SONA ERİYOR

Yeni düzenleme sonrasında havale ve EFT işlemlerinde açıklama kısmına "ödeme", "para" veya "borç" gibi genel ifadeler yazılamayacak. Bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları, transfer sırasında işlemin amacının seçilmesini zorunlu tutacak.

STANDART İŞLEM BAŞLIKLARI BELİRLENDİ

Para transferlerinde kullanılacak işlem başlıkları da netleştirildi. Kullanıcılar şu seçeneklerden birini işaretlemek zorunda olacak:

📍Gayrimenkul alım ödemesi

📍Motorlu taşıt alım ödemesi

📍Borç verme / borç ödeme

📍Hediye / bağış / yardım

📍Vergi / resim / harç ödemesi

📍Tazminat / sigorta ödemesi

📍Avukatlık / danışmanlık / müşavirlik ödemesi

📍Sağlık ödemesi

📍Kripto / dijital varlık işlemleri

📍Şans oyunları / bahis ödemesi

📍Eğlence / sosyal medya ödemesi

Bu başlıklara uymayan işlemler için "diğer" seçeneği işaretlenecek ve en az 20 karakterlik açıklama girilmesi istenecek.

