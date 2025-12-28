Para gönderenler için yeni dönem: Havale ve EFT’lerde artık zorunlu
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren banka transferlerine yönelik yeni düzenleme için geri sayım başladı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında hazırlanan tebliğ, beş gün sonra yürürlüğe girecek. Düzenlemeyle birlikte banka hesapları üzerinden yapılan 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde işlem açıklaması zorunlu hale gelecek.
Giriş Tarihi: 28.12.2025 15:38