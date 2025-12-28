Para gönderenler için yeni dönem: Havale ve EFT’lerde artık zorunlu

200 BİN LİRA VE ÜZERİ İŞLEMLERDE AÇIKLAMA ŞARTI

Düzenlemenin uygulanmasına yalnızca beş gün kala, bankacılık işlemlerinde önemli değişiklikler gündeme geldi. Buna göre 200 bin TL ve üzerindeki tüm havale ve EFT işlemlerinde paranın kaynağı ile gönderim amacı açık ve net şekilde belirtilecek. Yüksek meblağlı para transferleri, açıklamasız ve belgesiz yapılamayacak.