Gazze’den Türkiye’ye çağrı: İstanbul’da bizim için yürüyün
Milli İrade Platformu, 1 Ocak 2026'da Galata Köprüsü'nde Gazze için destek yürüyüşü gerçekleştirecek. 'Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz' sloganıyla gerçekleştirilecek yürüyüş öncesi Filistinliler, Türkiye'ye mesaj gönderdi. Katil İsrail'in saldırıları, zorlu kış şartları ve insanlık dışı abluka altında yaşam mücadelesi veren Filistinliler yürüyüşe destek videosu yayınladı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.12.2025 06:53