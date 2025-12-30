Viral Galeri Viral Tıkla Gazze’den Türkiye’ye çağrı: İstanbul’da bizim için yürüyün

Milli İrade Platformu, 1 Ocak 2026'da Galata Köprüsü'nde Gazze için destek yürüyüşü gerçekleştirecek. 'Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz' sloganıyla gerçekleştirilecek yürüyüş öncesi Filistinliler, Türkiye'ye mesaj gönderdi. Katil İsrail'in saldırıları, zorlu kış şartları ve insanlık dışı abluka altında yaşam mücadelesi veren Filistinliler yürüyüşe destek videosu yayınladı.

Giriş Tarihi: 30.12.2025 06:53
Gazze Şeridi'nde ateşkesin üzerinden 80 gün geçti. ABD'nin ortaya koyduğu ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları aralıksız sürüyor. Katil İsrail, 80 gün içerisinde ateşkesi 1000 kez ihlal etti bu süreçte 500'e yakın daha şehit verildi.

Siyonist rejim ayrıca anlaşmaya rağmen Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermiyor.

SİNMİYORUZ, SUSMUYORUZ FİLİSTİN'İ UNUTMUYORUZ!
Örneğin 10 Ekim'den beri bölgeye insani yardım taşıyan 48 bin TIR girmeliydi ancak sadece 19 bin 764 TIR girdi. Benzin taşıyan 4 bin tanker için anlaşılmıştı, ama İsrail 425 tankere izin verdi.

Ateşkes boyunca ayrıca bölgeye tek bir prefabrik ev de sokulamadı. Filistinliler günlerdir bir yandan da soğuklarla boğuşuyor.

Dün 2 aylık bir bebek daha donarak öldü. Soğuktan ölümler 25'e yükseldi. Gazze Şeridi'nde halihazırda çadırların yüzde 90'ı sular altında.

