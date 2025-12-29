Canlı hava durumu: Sert kış geliyor, 60 il için kritik saatler! Kar 20 CM'yi aşacak
Meteoroloji’den peş peşe uyarılar geldi. Sıcaklıklar hızla düşüyor, kar ve kuvvetli rüzgar birçok bölgeyi etkisi altına alıyor. Uzmanlar, özellikle bazı illerde ulaşımı zorlaştırabilecek sert hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri, kış koşullarının yurt genelinde etkisini giderek artıracağını ortaya koyuyor. Birçok bölgede kar ve karla karışık yağmur beklenirken, yer yer kuvvetli rüzgar ve buzlanmanın ulaşımı olumsuz etkilemesi öngörülüyor. Bu kapsamda 16 il için sarı kodlu uyarı yayımlanırken, özellikle iç ve yüksek kesimler için dikkatli olunması istendi.
İşte 29 Aralık Pazartesi günü yurt genelinde beklenen hava koşullarının anbean canlı takibi…
YAĞIŞIN TÜRÜ BÖLGEYE GÖRE DEĞİŞECEK
Yağışların Orta Karadeniz kıyıları ile İskenderun Körfezi çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı belirtildi. MGM, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimleri ile Sakarya çevrelerinde yağışların kuvvetli olmasını bekliyor.
BUZLANMA, DON VE SİS UYARISI
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği; bununla birlikte pus ve yer yer sis oluşabileceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA İNECEK
Tahminlere göre hava sıcaklığı ülke genelinde hissedilir derecede azalacak ve mevsim normallerinin altında seyredecek.
RÜZGAR YER YER 70 KM/SAAT HIZA ULAŞACAK
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden eseceği; yurdun kuzey ve batı kesimlerinde ise akşam saatlerinden sonra zamanla güney ve batılı yönlere döneceği bildirildi. Marmara, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda rüzgârın kuvvetli (40-70 km/saat) olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
MGM’nin ilk uyarısında; Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop’un kuzeybatısında kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiği belirtildi. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur olarak başlayıp zamanla karla karışık yağmur ve kara döneceği kaydedildi. Bu kuvvetli yağışların 29.12.2025 Pazartesi akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği vurgulanarak; ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
GÜNEYDOĞU VE DOĞU’DA KAR ETKİSİNİ ARTIRACAK
İkinci kuvvetli yağış uyarısında ise, Pazartesi sabah ilk saatlerden itibaren bölgenin batısından başlayacak kar yağışlarının zamanla etkisini artıracağı ifade edildi. Şanlıurfa, Diyarbakır’ın güney ve doğusu, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde karın orta kuvvette (5-15 cm); Mardin, Şırnak ve Hakkari’de ise kuvvetli ve yer yer yoğun (15-25 cm) olması bekleniyor. MGM, buzlanma ve don kaynaklı ulaşımda aksamalar ile kar örtüsü bulunan yüksek ve eğimli alanlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı uyardı.
KUVVETLİ RÜZGAR VE BUZLANMA UYARILARI
Marmara, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgâr (40-70 km/saat) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir çağrısı yapıldı. Ayrıca kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayına karşı da dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.
16 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji’nin sarı kodla uyardığı iller şöyle sıralandı: Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Hakkari, Kastamonu, Mardin, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük, Düzce.
İSTANBUL’DA HANGİ İLÇELER DAHA ÇOK ETKİLENECEK?
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber’de yaptığı değerlendirmede sistemin kuzeyden gelmesi nedeniyle İstanbul’un kuzey hattı ile Anadolu Yakası’nın daha soğuk olacağını söyledi. Tek, “İstanbul Havalimanı, Kilyos, Beykoz ve Sarıyer hattında sıcaklıklar daha düşük. Anadolu Yakası genel olarak Avrupa Yakası’na göre daha serin. Bu nedenle kar yağışını özellikle Anadolu Yakası ve yüksek kesimlerde daha yoğun göreceğiz” ifadelerini kullandı.
YÜKSEK KESİMLERDE KAR ÖRTÜSÜ UYARISI
Rakımı 500 metrenin üzerindeki bölgelerde kar örtüsünün kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Adil Tek, alçak kesimlerde ise yağışın karla karışık yağmur şeklinde görülebileceğini belirtti.
“SON 4 YILIN EN SERT KIŞI KAPIDA”
Adil Tek, bu kışın son yılların en sert kışlarından biri olabileceğini dile getirerek, “Son 3-4 yıldır İstanbul’da bu kadar kuvvetli bir kış yaşanmamıştı. Tahminlerimize göre bu yıl, son yılların en soğuk kışı olmaya aday. Ocak ayı genel olarak mevsim normallerinin altında geçecek. İstanbullular dondurucu bir ocak ayına hazır olmalı” değerlendirmesinde bulundu.
YENİ YILIN İLK GÜNLERİNDE DE “KAR İHTİMALİ”
Haftalık tahminlere değinen Tek, İstanbul’da kış koşullarının hafta boyunca etkisini sürdüreceğini ifade etti. Pazartesi günü yağışların azalacağını belirten Tek, çarşamba günü Orta Akdeniz üzerinden yeni bir sistemin geleceğini söyleyerek, “Çarşamba günü önce yağmur, akşam saatlerinde ise yeniden kar yağışı bekliyoruz. Yeni yıla da serin ve kar ihtimali olan bir havayla gireceğiz” dedi.
YURT GENELİNDE KIŞ ETKİSİNİ ARTIRIYOR
MARMARA’DA RÜZGAR VE YER YER KUVVETLİ YAĞIŞ
Marmara Bölgesi parçalı ve çok bulutlu bir gün geçiriyor. Bölgenin doğusunda aralıklı yağışlar beklenirken, kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili oluyor. Sakarya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Kuzey ve kuzeybatıdan esen rüzgâr, zaman zaman 60 km/saat hıza ulaşıyor.
EGE’DE SOĞUK HAVA, İÇ KESİMLERDE DON RİSKİ
Ege Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Özellikle iç kesimlerde buzlanma ve don olayına karşı uyarı yapılırken, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği belirtiliyor.
MARMARA’DA KAR ALARMI
Yağışların İstanbul’la sınırlı kalmayacağını belirten Tek, Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz için de uyarıda bulundu. “Sistem Marmara’nın doğusuna doğru kayıyor. Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu hattında kuvvetli kar yağışları bekliyoruz. Özellikle Batı Karadeniz hattında ulaşımda aksamalar yaşanabilir” dedi.
AKDENİZ’DE YAĞIŞ SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ
Akdeniz Bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde sabah saatlerinde yağış bekleniyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise hafif kar yağışı görülebilir. Bölge genelinde kuvvetli rüzgâr ile birlikte iç kesimlerde don riski öne çıkıyor.
İÇ ANADOLU’DA HAFİF KAR VE SİS
İç Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Kuzey ve doğu kesimlerde hafif kar yağışı beklenirken, bölge genelinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis tahmin ediliyor. Güney kesimlerde rüzgâr zaman zaman kuvvetleniyor.
BATI KARADENİZ’DE KAR ETKİSİNİ ARTIRIYOR
Batı Karadeniz çok bulutlu bir gün geçiriyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Kıyı kesimlerde rüzgarın 70 km/saat hıza ulaşabileceği belirtilirken, iç kesimlerde buzlanma ve don riski bulunuyor.
BATI KARADENİZ’DE KAR ETKİSİNİ ARTIRIYOR
Orta Karadeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur görülürken, iç kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Doğu Karadeniz’de ise yağışın zamanla karla karışık yağmur ve kara dönmesi bekleniyor. Kıyılarda kuvvetli rüzgâr, iç kesimlerde ise sis ve don riski öne çıkıyor.
DOĞU ANADOLU’DA SERT KIŞ ŞARTLARI
Doğu Anadolu Bölgesi genelinde çok bulutlu hava ve aralıklı kar yağışı bekleniyor. Güneydoğu kesimlerde karın yer yer kuvvetli ve yoğun olması öngörülüyor. Bölgede buzlanma, don ve kuvvetli rüzgâr ulaşımı olumsuz etkileyebilir.
GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA KAR VE KUVVETLİ RÜZGAR
Güneydoğu Anadolu’da parçalı ve çok bulutlu hava etkili. Doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Kuvvetli rüzgârla birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması isteniyor.
