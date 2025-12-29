Canlı hava durumu: Sert kış geliyor, 60 il için kritik saatler! Kar 20 CM'yi aşacak

07:07 29 Aralık 2025

MARMARA’DA RÜZGAR VE YER YER KUVVETLİ YAĞIŞ

Marmara Bölgesi parçalı ve çok bulutlu bir gün geçiriyor. Bölgenin doğusunda aralıklı yağışlar beklenirken, kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili oluyor. Sakarya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Kuzey ve kuzeybatıdan esen rüzgâr, zaman zaman 60 km/saat hıza ulaşıyor.

EGE’DE SOĞUK HAVA, İÇ KESİMLERDE DON RİSKİ

Ege Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Özellikle iç kesimlerde buzlanma ve don olayına karşı uyarı yapılırken, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği belirtiliyor.