23 Eylül 2025, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Çünkü...
HAŞMET BABAOĞLU
Çünkü...

Çünkü...

23.09.2025, Salı
Eminim...
Saçları artistik bir özenle taranmış ve olağandışı ciddi havalardaki Birleşik Krallık Başbakanı Starmer'ın Filistin devletini tanıma kararını bıyıkaltı bir gülümsemeyle izlediniz...
Malum, bugün Filistin'deki çözümsüzlük tablosunu üreten ülkeden ve başbakanından söz ediyoruz...
Nereden nereye, değil mi?
Lakin, burada bir duralım...
Tane tane, basitçe anlatacağım...

***

Filistin devletini tanıyorlar...
Çünkü Hamas'ın "işini bitirme"nin tek yolunun Abbas üzerinde dayanışmak olduğuna inanıyorlar...

***

Filistin devletini tanıyorlar...
Çünkü İsrail'in azgın yayılmacı iştahından korkmaya başladılar...

***

Efendim, "Yine de Filistin devletinin tanınması iyi bir hamledir" mi diyorsunuz?
Doğru...
Tanısınlar, iyidir...
ABD ve İsrail'in "şer ittifakı"nı yalnız bırakmak açısından sevindiricidir.
Ama nasıl, neden şimdi diye sormak ve bu çıkışın arka planına bakmak da hakkımız değil mi?

***

Ve Macron'un ağzı burnu karışarak gazetecilere yaptığı açıklamaya da dikkatinizi çekerim...
Soykırımı kabul ediyormuş da...
Yine de soykırım dememeliymişiz, beyefendiye göre...
İşin özü işte tam bu noktada saklı...
Filistin devletini tanıyorlar...
Çünkü soykırımı saklamak, İsrail'i dünya kamuoyu için "yenilir yutulur" kılmak istiyorlar.

***

Bütün hikâye budur...
Katar'a yapılan saldırı da...
Bu saldırıya verilen Anglosakson desteği de...
Avrupa devletlerinin bu saldırı karşısında sahtekâr bir sessizliğe bürünmeleri de bundandır.
İstedikleri şey...
Hamas'sız, hatta belki de Gazze'siz bir Filistin'le dünyayı avutmak...

***

Başka bir çözüm gelir mi?
Bu durumda Kudüs merkezli Filistin devletinin silkinip kendine gelmesi gerekiyor...
Mümkün mü?
Pek umutlu değilim.
Ortaya çıkacak şeyi Filistin'in yeni lider kadroları belirleyecek...

***

Peki Filistin devletinden daha önemli ve acil olanı ne?..
Soykırımın derhal durması, değil mi?
BM zirvesi bu konuda ne yapabilir?
Susuyorum...
Çünkü dilim tutuluyor.
Yaşayıp göreceğiz.

***


NOT DEFTERİ
Bir kere daha anladım ki hadiseler kendi âlemlerinde değil, içimizde doğup ölüyor. Ve alışılmadan elimizi yakan ılık su, kaynar hâle geldikten ve alışıldıktan sonra derimizi bile kaşındırmaz oluyor. (NECİP FAZIL / Savaş Yazıları)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Bulut mu olsam, balık mı derken... 22.09.2025 Pazartesi
Batı... Alaycı bir tekâmül 21.09.2025 Pazar
Düşmanı doğru tarif etme zamanı 19.09.2025 Cuma
Mafyöz havalar salgını 18.09.2025 Perşembe
Ne oluyor? Savaş yaklaşıyor mu? 15.09.2025 Pazartesi
‘İnsanlık: Aciz, güçsüz çocuklar...’ 14.09.2025 Pazar
Haftanın notları: Hatırlamalıyız! 13.09.2025 Cumartesi
Müttefik 12.09.2025 Cuma
Rahatsız edici sorular birikiyor 11.09.2025 Perşembe
Yeniden okullu olduk ama... 09.09.2025 Salı
Daha Fazla Gör