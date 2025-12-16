Viral Galeri Viral Tıkla Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2026 asgari ücret için masadaki senaryolar

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2026 asgari ücret için masadaki senaryolar

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren yeni asgari ücret için gözler 18 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek ikinci toplantıya çevrildi. Enflasyon verileri ve diğer ekonomik göstergeler dikkate alınarak hesaplanan yeni asgari ücret, 31 Aralık'a kadar kamuoyuna açıklanacak. Peki, belirleme sürecinde hangi rakamlar ve zam senaryoları masada? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.12.2025 10:52 Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:56
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2026 asgari ücret için masadaki senaryolar

Asgari ücrette zam senaryoları, enflasyon rakamları ve ekonomik veriler doğrultusunda yeniden şekilleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının ardından gözler ikinci toplantıya çevrildi. Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu olurken, önceki yıllarda olduğu gibi 3 ya da 4 toplantının ardından zam oranının açıklanması bekleniyor.

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2026 asgari ücret için masadaki senaryolar

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücret 2. Toplantı ilk kez 12 Aralık 2025 tarihinde bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 18 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00'te yapacaktır" denilerek 2. toplantı için yeni tarih verildi.

YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN TAKVİM İŞLİYOR
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2026 asgari ücret için masadaki senaryolar

YENİ ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret 2026 için yeni zam oranının 31 Aralık tarihine kadar Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda 3 ya da 4 toplantı sonrasında asgari ücret rakamı açıklandı.

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2026 asgari ücret için masadaki senaryolar

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2026'DA YÜZDE KAÇ OLACAK?

Yeni asgari ücretin belirlenmesinde en önemli kriterlerden biri enflasyon rakamları olacak. Kasım ayında son 2 yılı en düşük aylık enflasyon rakamı TÜİK tarafından açıklandı. Kasımda aylık enflasyon yüzde 0,87 olurken yıllık yüzde 31,07 oldu. Aralık ayı enflasyon tahminine göre, Piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 32,20 iken, bu anket döneminde yüzde 31,17'ye geriledi.

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2026 asgari ücret için masadaki senaryolar

Gelecek yıl sonu enflasyon beklentisi ise aralık ayında yüzde 23,35 oldu. Yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,42 TL'den 43,06 TL'ye indi. Bu enflasyon rakamları ve tahminlerine göre, asgari ücret zammı için yüzde 28 yüzde 30 bandından bir zam yapılması bekleniyor.

SON DAKİKA