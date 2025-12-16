Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2026 asgari ücret için masadaki senaryolar

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2026'DA YÜZDE KAÇ OLACAK?

Yeni asgari ücretin belirlenmesinde en önemli kriterlerden biri enflasyon rakamları olacak. Kasım ayında son 2 yılı en düşük aylık enflasyon rakamı TÜİK tarafından açıklandı. Kasımda aylık enflasyon yüzde 0,87 olurken yıllık yüzde 31,07 oldu. Aralık ayı enflasyon tahminine göre, Piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 32,20 iken, bu anket döneminde yüzde 31,17'ye geriledi.