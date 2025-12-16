Aralık ayı evde bakım maaşı sorgulama: e-Devlet’te ödeme durumu
Aralık ayı evde bakım maaşına ilişkin gelişmeler, hak sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yapacağı resmi açıklamalar merakla beklenirken, ödemelerin hesaplara yatıp yatmadığı araştırılıyor. Bakan Göktaş'ın aralık ayına dair son dakika açıklaması sonrası, evde bakım maaşının yatırıldığı iller ve başvuru şartları yeniden gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 16.12.2025 10:55