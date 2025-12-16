Aralık ayı evde bakım maaşı sorgulama: e-Devlet’te ödeme durumu

Bakan Göktaş açıklamasında, evlerinde bakımı yapılan tam bağımlı bireyler ve aileleri için bu ay toplam 6 milyar liralık evde bakım yardımının hesaplara yatırıldığını belirterek, ödemelerin tüm engelli vatandaşlara ve ailelerine hayırlı olmasını temenni etti.