Aralık ayı evde bakım maaşı sorgulama: e-Devlet’te ödeme durumu

Aralık ayı evde bakım maaşına ilişkin gelişmeler, hak sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yapacağı resmi açıklamalar merakla beklenirken, ödemelerin hesaplara yatıp yatmadığı araştırılıyor. Bakan Göktaş'ın aralık ayına dair son dakika açıklaması sonrası, evde bakım maaşının yatırıldığı iller ve başvuru şartları yeniden gündeme geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamasıyla birlikte Aralık ayı evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin detaylar netlik kazandı. Sosyal yardım ödemelerinden yararlanan vatandaşlar, maaşların hesaplara geçip geçmediğini yakından takip ederken, sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

ARALIK AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım yardımlarının Aralık ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Bakan Göktaş, Aralık ayına ilişkin evde bakım maaşlarının hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu. Ödeme durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet sistemi ve SMS yoluyla sorgulama yapabiliyor.

Bakan Göktaş açıklamasında, evlerinde bakımı yapılan tam bağımlı bireyler ve aileleri için bu ay toplam 6 milyar liralık evde bakım yardımının hesaplara yatırıldığını belirterek, ödemelerin tüm engelli vatandaşlara ve ailelerine hayırlı olmasını temenni etti.

EVDE BAKIM MAAŞI ALMA ŞARTLARI

Evde bakım yardımından yararlanabilmek için belirlenen bazı kriterlerin karşılanması gerekiyor. Buna göre, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin üçte ikisinden az olması şartı aranıyor.

Ayrıca tam teşekküllü bir hastaneden alınmış Engelli Sağlık Kurulu Raporu bulunması ve ilgili değerlendirme heyeti tarafından bireyin bakıma muhtaç olduğunun tespit edilmesi gerekiyor.

