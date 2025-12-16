Bakırköy’de organize hırsızlık! Ofis kiralayıp 40 bin dolarlık saati çaldılar
Bakırköy'de akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı meydana geldi. İnternet üzerinden lüks saat ilanı koyan 23 yaşındaki T.Y.D.'yi yeni kiraladıkları ofise çağıran şüpheliler, yaklaşık 40 bin dolarlık saatini çaldı. Ofise çağırdıkları kişilerin fiyatta anlaştıktan sonra saati para gelene kadar dolaba koyduğu, bu sırada bir bahaneyle ofisten çıkıp, daha önce deldiği duvardan elini sokarak saati alıp kaçtığı belirlendi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 16.12.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:27