Bakırköy'de organize hırsızlık! Ofis kiralayıp 40 bin dolarlık saati çaldılar

Bakırköy'de akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı meydana geldi. İnternet üzerinden lüks saat ilanı koyan 23 yaşındaki T.Y.D.'yi yeni kiraladıkları ofise çağıran şüpheliler, yaklaşık 40 bin dolarlık saatini çaldı. Ofise çağırdıkları kişilerin fiyatta anlaştıktan sonra saati para gelene kadar dolaba koyduğu, bu sırada bir bahaneyle ofisten çıkıp, daha önce deldiği duvardan elini sokarak saati alıp kaçtığı belirlendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 16.12.2025 10:06 Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:27
İkinci el eşya satışı yapılan internet sitesine 40 bin dolar değerindeki kol saatinin satmak için ilan koyan T.Y.D., dolandırıldığını söyleyerek polise başvurdu.

Polisteki ifadesinde kendisini alıcı olarak arayan bir kişinin Bakırköy'deki ofisine çağırdığını söyleyen T.Y.D., "Ofise girdiğimde saati inceleyen kişi çok beğendiğini, alacağını söyledi. Bu kişi telefon ederek saatin değeri olan 40 bin doları getirmesi için arkadaşına talimat verdi. Daha sonra saati alarak odada bulunan bir dolaba koydu. Bir süre bekledik. Daha sonra tuvalete gideceğini söyleyerek dışarı çıktı. Uzun süre gelmeyince durumdan şüphelendim. Dolabı açtığımda arkasında büyük bir delik olduğunu ve saatin çalındığını anladım" dediği öğrenildi.

ORGANİZE HIRSIZLIK! 40 BİN DOLARLIK SAATİ ÇALDILAR
DUVARI DELİP TABELA İLE GİZLEMİŞLER

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda, ofisin bulunduğu binadaki güvenlik kameralarının o anları kaydettiği belirlendi.

Görüntülerde; şüphelilerden birinin saati koyduğu duvardaki deliğin 'Sigara içmek yasaktır' tabelasıyla gizlendiği ve oradan alarak uzaklaştığı görüldü.

Güvenlik kamerası görüntülerinin izini süren polis, şüphelilerden Y.Ç.'yi (54) gözaltına aldı. Balıkesir'e kaçtığı belirlenen diğer şüpheli C.E. (50) ise saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramalarda yaklaşık değeri 40 bin dolar olan saatte bulundu.

