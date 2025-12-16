Cani dayı diri diri toprağa gömmüştü! 10 yaşındaki Amir'in sağlık durumu nasıl?
Hatay'da Suriye uyruklu 10 yaşındaki Amir El Cedduğ dayısı tarafından diri diri toprağa gömülmüştü. 2 gün sonra ekiplerin çalışmasıyla bulunan Amir El Cedduğ, hastanedeki tedavi süreciyle birlikte hayati tehlikeyi atlattı. Öte yandan Amir'in babas evladına zarar veren cani dayının en ağır cezayı almasını istedi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16.12.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:20