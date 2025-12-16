Konut kredisi faiz oranları düştü, taksitler değişti! En avantajlı oranlar hangi bankada?

VakıfBank

VakıfBank'ın paylaştığı örnek hesaplamaya göre, 120 ay vadeli 900 bin TL konut kredisinde aylık taksit tutarı 25.254,63 TL olarak belirleniyor. Kredide uygulanan faiz oranı yüzde 2,69, yıllık maliyet oranı ise yüzde 38,8827 seviyesinde. Ekspertiz ücreti 19.500 TL, kredi tahsis ücreti 4.500 TL olurken, BSMV ve KKDF uygulanmıyor. Kredi sonunda toplam geri ödeme tutarı ise 3.030.555,42 TL olarak belirleniyor.