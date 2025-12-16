Viral Galeri Viral Liste Konut kredisi faiz oranları düştü, taksitler değişti! En avantajlı oranlar hangi bankada?

Faiz indirimi sonrası konut kredisi faiz oranları yeniden gündeme geldi. Ev sahibi olmak isteyenler, bankaların güncel oranlarını ve 120 ay vadeli ödeme planlarını karşılaştırıyor. Peki en uygun konut kredisini hangi banka veriyor? İşte güncel oranlar ve örnek hesaplama tablosu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.12.2025 10:33
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan faiz indirimi adımının ardından konut kredisinde oranlar değişti. Ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank başta olmak üzere bankaların sunduğu güncel konut kredisi faiz oranlarını ve ödeme koşullarını araştırıyor.

Vade süresi, faiz oranı ve toplam geri ödeme tutarı arasındaki farklar, kredi tercihlerinde belirleyici rol oynuyor. 120 ay vadeli kredilerde aylık taksitler daha dengeli seyrederken, kısa vadede toplam faiz yükü düşüyor. Peki 10 sene vadeli 900 bin TL konut kredisinin geri ödemesi ne kadar, aylık taksitler kaç TL? İşte banka banka oranlar ve taksit tutarları…

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI ÖRNEK HESAPLAMA

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası tarafından paylaşılan örnek hesaplama tablosuna göre, 120 ay (10 yıl) vadeli 900 bin TL konut kredisi kullanan bir tüketicinin aylık taksit tutarı 29.388,68 TL olarak hesaplanıyor. Kredide uygulanan aylık faiz oranı yüzde 3,19 seviyesinde bulunurken, tüm masraflar dahil edildiğinde yıllık maliyet oranı yüzde 46,9899'a ulaşıyor.

VakıfBank

VakıfBank'ın paylaştığı örnek hesaplamaya göre, 120 ay vadeli 900 bin TL konut kredisinde aylık taksit tutarı 25.254,63 TL olarak belirleniyor. Kredide uygulanan faiz oranı yüzde 2,69, yıllık maliyet oranı ise yüzde 38,8827 seviyesinde. Ekspertiz ücreti 19.500 TL, kredi tahsis ücreti 4.500 TL olurken, BSMV ve KKDF uygulanmıyor. Kredi sonunda toplam geri ödeme tutarı ise 3.030.555,42 TL olarak belirleniyor.

HalkBank

Halkbank'ın örnek hesaplamasına göre, 120 ay vadeli 900 bin TL konut kredisinde aylık taksit tutarı 25.254,63 TL olarak hesaplanıyor. Uygulanan faiz oranı yüzde 2,69 seviyesinde bulunuyor. Kredi vadesi sonunda toplam geri ödeme tutarı ise 3.030.555,60 TL'ye ulaşıyor.

