Konut kredisi faiz oranları düştü, taksitler değişti! En avantajlı oranlar hangi bankada?
Faiz indirimi sonrası konut kredisi faiz oranları yeniden gündeme geldi. Ev sahibi olmak isteyenler, bankaların güncel oranlarını ve 120 ay vadeli ödeme planlarını karşılaştırıyor. Peki en uygun konut kredisini hangi banka veriyor? İşte güncel oranlar ve örnek hesaplama tablosu...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.12.2025 10:33