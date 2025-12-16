Viral Galeri Viral Tıkla Benzine indirim geldi: 16 Aralık güncel akaryakıt fiyatları belli oldu

Benzine gelen indirim sonrası 16 Aralık 2025 Salı günü güncel akaryakıt fiyatları vatandaşların gündemine oturdu. Brent petrol, döviz kuru ve vergi düzenlemelerinin etkisiyle değişen fiyatlar yakından takip edilirken, son olarak mazota 2 TL indirim yapılmıştı. Peki indirim sonrası benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte Ankara, İzmir ve İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.12.2025 08:17
Benzin fiyatlarına indirim yapıldığı yönündeki haberlerin ardından vatandaşlar, 16 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye başladı. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri; benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Son olarak mazot fiyatlarına 2 TL indirim yapılmıştı.

BENZİNE 2 TL İNDİRİM UYGULANDI

Benzinin litre fiyatına, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 TL indirim yansıtıldı. İndirimin ardından büyük şehirlerdeki güncel fiyatlar da netleşti.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Avrupa Yakası
Benzin: 52,55 TL
Motorin: 53,12 TL
LPG: 28,51 TL

Anadolu Yakası
Benzin: 52,55 TL
Motorin: 54,95 TL
LPG: 27,88 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 53,34 TL
Motorin: 54,13 TL
LPG: 28,40 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 53,74 TL
Motorin: 54,49 TL
LPG: 28,33 TL

