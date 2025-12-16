Benzine indirim geldi: 16 Aralık güncel akaryakıt fiyatları belli oldu
Benzine gelen indirim sonrası 16 Aralık 2025 Salı günü güncel akaryakıt fiyatları vatandaşların gündemine oturdu. Brent petrol, döviz kuru ve vergi düzenlemelerinin etkisiyle değişen fiyatlar yakından takip edilirken, son olarak mazota 2 TL indirim yapılmıştı. Peki indirim sonrası benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte Ankara, İzmir ve İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.12.2025 08:17