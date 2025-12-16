Polisler için yeni mesai sistemi: Çalışma saatleri değişecek mi?
Polislerin çalışma saatlerine ilişkin son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın emniyet teşkilatını ilgilendiren açıklamaları, görev sisteminde bir değişiklik olup olmadığı sorularını beraberinde getirdi. Bu kapsamda, polislerin çalışma saatlerinin değişip değişmediği, olası düzenlemenin ne zaman hayata geçirileceği ve yeni çalışma modelinin nasıl olacağı merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 16.12.2025 10:27