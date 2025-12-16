Polisler için yeni mesai sistemi: Çalışma saatleri değişecek mi?

ATAMA SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM

Yerlikaya, 2025 yılı mart ayında hayata geçirilen "Görev Puanı" sistemiyle atama ve yer değiştirme süreçlerinin daha şeffaf ve hakkaniyetli hale geldiğini belirtti. Bu sistem sayesinde atamaların kurumsal ihtiyaçlara göre yapıldığını vurguladı.

Ayrıca daha önce yılda iki kez yapılan eş durumu ve mazeret atamalarının artık her ay gerçekleştirildiğini, bu uygulamanın devam edeceğini açıkladı. 2026 yılında yapılacak genel atama döneminde ise "zorunlu ikinci şark" tebligatlarının gönderilmeyeceği bilgisini paylaştı.