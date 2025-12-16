Viral Galeri Viral Liste Polisler için yeni mesai sistemi: Çalışma saatleri değişecek mi?

Polisler için yeni mesai sistemi: Çalışma saatleri değişecek mi?

Polislerin çalışma saatlerine ilişkin son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın emniyet teşkilatını ilgilendiren açıklamaları, görev sisteminde bir değişiklik olup olmadığı sorularını beraberinde getirdi. Bu kapsamda, polislerin çalışma saatlerinin değişip değişmediği, olası düzenlemenin ne zaman hayata geçirileceği ve yeni çalışma modelinin nasıl olacağı merak konusu oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.12.2025 10:27
2026 yılında polislerin çalışma düzenine ilişkin önemli değişiklikler gündeme geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında Emniyet Teşkilatı'nı yakından ilgilendiren yeni çalışma sistemi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yapılacak düzenlemelerin hem çalışma saatlerini hem de teşkilat yapısını kapsadığı ifade edildi.

POLİSLER İÇİN YENİ ÇALIŞMA SİSTEMİ GELİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Teşkilatı'nda uzun süredir üzerinde çalışılan yeni mesai sistemine geçileceğini açıkladı. Buna göre polisler, 4 gruplu 12/36 çalışma sistemiyle görev yapacak. Yerlikaya, daha önce personel yetersizliği nedeniyle bu sisteme geçilemediğini ancak gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Yeni sistemin 2026 yılının ekim ya da kasım aylarında hayata geçirilmesinin planlandığını dile getiren Yerlikaya, düzenlemenin teşkilatın iş yükünü dengelemeyi amaçladığını vurguladı.

ÜCRET DENGESİ İÇİN YENİ ÇALIŞMA

Bakan Yerlikaya, iç güvenlik hizmetlerinde görev yapan personeli kapsayan bir başka çalışmaya da değindi. Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet Hizmetleri sınıfında aynı görevleri yürüten personelin ücretleri arasında denge sağlanmasına yönelik bir düzenleme üzerinde çalışıldığını söyledi. Bu konudaki gelişmelerin ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

ATAMA SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM

Yerlikaya, 2025 yılı mart ayında hayata geçirilen "Görev Puanı" sistemiyle atama ve yer değiştirme süreçlerinin daha şeffaf ve hakkaniyetli hale geldiğini belirtti. Bu sistem sayesinde atamaların kurumsal ihtiyaçlara göre yapıldığını vurguladı.

Ayrıca daha önce yılda iki kez yapılan eş durumu ve mazeret atamalarının artık her ay gerçekleştirildiğini, bu uygulamanın devam edeceğini açıkladı. 2026 yılında yapılacak genel atama döneminde ise "zorunlu ikinci şark" tebligatlarının gönderilmeyeceği bilgisini paylaştı.

