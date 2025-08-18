İnandığımız gibi yaşamak yerine yan gelip yatmaya son versek mi artık...

Kendimizi atalarımız gibi sanmaktan ve geçmişi bugünün üzerine serip altındaki dağınıklığı saklamaya çalışmaktan vazgeçsek mi?

***

Hele hele...yok mu, obitiriyor bizi...En fazlaçünkü...Kime?Hep birbirimize...Sessiz kalana, edebini koruyana, başına iş almak istemeyene boş boş büyükleniyoruz...Bazen berbat bir şiddete çıkıyor bu yol, çoğu zaman gündelik hayatımıza "güldür güldür" havası katıyor.İçimizde biriken "hıncı" terbiye etmiyor.

***

Anlasak artık, diyorum.Sevgi sandığımız şey boğazımıza kadar ama saygıya açız...

***

Evirip çevirmeyeceğim lafımı...Süsleyip püslemeyeceğim...Olay şu...

***

Hınç...; bir ürünün fiyatını sorduda almadan dışarı çıktı diye dükkanından fırlayıpmüşterisinin boğazını sıkmaya kalkışanesnaflardan başlayıpkadar uzanıyor...Sokaklarda kol geziyor...Zengin mekanlarını bile hallaç pamuğu gibi atıyor...

***

Geçen yüzyılda üzerinde çok çalışıldı, çok yazıldı çizildi...Ne zamanki kişi kendini birçok şeyden mahrum edilmiş hissetmeye başlıyor, işte o zamanruhunda büyüyor." kini...Sınıfsal haksızlıkların ayyuka çıkıp ürettiği..haline gelen ruhlarımız...Hepsi var bu cerahatin içinde.

***

Şimdi durayım...

Sonra üzerine çok konuşacağız, buna mecburuz.

"Not defteri"ndeki notu da iyi okuyup zihninizde bir tartın...

***



NOT DEFTERİ

Tanıdık çehrelerin (ister dost olsun, ister düşman) olduğu bir dünya, yabancı çehrelerle meskun bir çöle dönüşmektedir. ( WILHELM SCHMID / Sakin Olmak )