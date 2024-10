"Elma imparatorluğuydu Lübnan. Cerrah'ın çarmıhı oldu...Üzümün, yeşil bademin, dağ kekiğinin, incir kuşlarının yurduydu; sadistlerin yurdu oldu.."Lübnan iç savaşı günlerininBeyrut'unu böyle tasvir ediyorduŞam'da doğmuştu şair...Beyrut'un âşığıydı.1989'da Londra'davefat etti.

***

Aylardır aynı rutin...Gece çok geç vakte kadar hem televizyondaki hem de Telegram'daki haber kanalları önünde nöbetteyim...Gazze ve Lübnan'dan gelen acı dolu haberler...dualarla telafietmeye çalıştığım uykusuz saatler...Sonra belki bir miktar tat verip yine de hayata inandırır diyedönüş...Garip şey, neredeyse her kitapta Lübnan'a, Filistin'e dair izler arıyorum...Sonra hem yabancı hem de pek tanıdık bir nostaljiyleşu satırlarda takılıp kalıyorum:

***

Şu an Adonis'in Beyrut üzerine şu dizesi not defterimden bana bakıp duruyor:Ya Halil Cibran'ındeki Beyrut'un kaderini tasvir eden şu sözüne ne demeli?Cibran ki, Lübnan'dan ilk ayrılışında "Arkasında cenneti bırakmış bir varlığın kederi içindeyim" demişti ama aldanıyordu...Beyrut, yüz küsur yıldır hep aşkla direndi ölüme ve her seferinde yenildi.

***

Reşat Nuri'nin (hani şapşalların Cumhuriyet döneminde geçtiğini sandıkları) meşhur romanı Çalıkuşu'nda bile Beyrut var: "Misafir olduğumuz evde beni yatağına oturtarak saçlarımı tarıyor, başını göğsüme kapayarak ağlıyordu."Osmanlı dünyası böyle bir şeydi...Şimdi gazetecilerin çatışma izlenimleri ve tatil hikâyeleri dışında bir iki eser hariç, yeni edebiyatta ara ki bulasın Beyrut'u...