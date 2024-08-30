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HAŞMET BABAOĞLU
Aldatmayalım artık kendimizi

Aldatmayalım artık kendimizi

30.08.2024, Cuma
Konu İsrail ise...
ABD dünyayla dalgasını geçiyor...
Bazen sinsice...
Bazen pervasızca...
Ama hep dalgasını geçiyor...

***

Hatırlıyor musunuz?
Mayıs ayında Biden ne demişti?
"İsrail, Gazze'nin güneyini bombalarsa, silah sevkiyatını durdururum." Oldu mu öyle bir şey?
Hayır!
Hemen haziran başında tonlarca bomba sevk etti İsrail'e ve o bombalarla Refah'a sığınmış çoluk çocuk vuruldu.
Bugün de aynı şekilde devam ediyor.
Ama TV'ler hâlâ hiç sıkılmadan...
Sanki Beyaz Saray her an Netanyahu'dan desteğini çekecekmiş gibi haberler yapıyorlar...
Niye?
Vicdan sahibi "sade insanlar" aldansınlar, oyalansınlar, "Büyük İsrail" gerçeğiyle hesaplaşmasınlar diye mi?

***

Stockholm Uluslararası Barış Antlaşmaları Enstitüsü'nün raporlarına göre 2019'dan bu yana İsrail'in askeri lojistiğinin yüzde 69'u ABD tarafından sağlanıyor.
Bazı askeri uzmanlar durumu şöyle özetliyor: "İsrail silahlarını ABD'deki depolarda saklıyor!"
Demir Kubbe deyip duruyoruz ya...
Amerikan füzeleri olmasa kubbenin verimli çalışması imkânsız...
İsrail'in uluslararası silah alışverişinde ikinci büyük pay Almanya'nın...
Bilinenin aksine, İngiltere bu listede önemli bir yere sahip değil.
İngiltere'nin asıl dikkati ve desteği Ukrayna üzerinde...

***

Şimdi ne diyor İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz?
"Batı Şeria'daki mülteci kampları kaldırılmalı; bu bir savaş, Gazze'deki muameleyi buradakilere de yapmalıyız."
Nitekim İsrail geçen akşam bu operasyonu başlattı.
Dışişleri Bakanlığımız sert biçimde protesto etti ama bize geldiğinde kükreyen Abbas'ın (ben bu satırları yazana kadar) sesi çıkmamıştı.

***

İsrail, hazırda beklettiği bütün planları adım adım yürürlüğe sokuyor.
Karargâh merkezi neresi?
Tel Aviv mi?
Aldatmayalım artık kendimizi...
Merkez, Washington'da, Langley'de, Pentagon'da...
Aylardır bunu anlatmaya çalışıyorum.

***


NOT DEFTERİ
Tanıdığım biri var. Kaskı dizine taktığı için polis bunu durdurmuş. O da onlara demiş ki: "Kanun kask takmak mecburidir diyor ama neremize takacağımızı söylemiyor." Polisler ceza yazmışlar, kaskı da kafasına taktırmışlar. Peki ne olmuş? Adam sekiz kilometre gittikten sonra motoru devirmiş ve diz kapağını kırmış. (TOM ROBBINS / Dur Bir Mola Ver)

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