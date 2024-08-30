Konu İsrail ise...Bazen sinsice...Ama hep dalgasını geçiyor...

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Hatırlıyor musunuz?Biden ne demişti?"İsrail, Gazze'nin güneyini bombalarsa, silah sevkiyatını durdururum." Oldu mu öyle bir şey?Hayır!tonlarca bomba sevk etti İsrail'e ve o bombalarla Refah'a sığınmış çoluk çocuk vuruldu.Bugün de aynı şekilde devam ediyor.Niye?Vicdan sahibi "sade insanlar" aldansınlar, oyalansınlar,gerçeğiyle hesaplaşmasınlar diye mi?

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Stockholm Uluslararası Barış Antlaşmaları Enstitüsü'nün raporlarına göre 2019'dan bu yanaABD tarafından sağlanıyor.Bazı askeri uzmanlar durumu şöyle özetliyor:Demir Kubbe deyip duruyoruz ya...Amerikan füzeleri olmasa kubbenin verimli çalışması imkânsız...İsrail'in uluslararası silah alışverişinde ikinci büyük pay'nın...Bilinenin aksine,bu listede önemli bir yere sahip değil.İngiltere'nin asıl dikkati ve desteği Ukrayna üzerinde...

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Şimdi ne diyor İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz?Nitekim İsrail geçen akşam bu operasyonubaşlattı.Dışişleri Bakanlığımız sert biçimde protesto etti ama bize geldiğinde kükreyen'ın (ben bu satırları yazana kadar) sesi çıkmamıştı.

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İsrail, hazırda beklettiği bütün planları adım adım yürürlüğe sokuyor.

Karargâh merkezi neresi?

Tel Aviv mi?

Aldatmayalım artık kendimizi...

Merkez, Washington'da, Langley'de, Pentagon'da...

Aylardır bunu anlatmaya çalışıyorum.

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NOT DEFTERİ

Tanıdığım biri var. Kaskı dizine taktığı için polis bunu durdurmuş. O da onlara demiş ki: "Kanun kask takmak mecburidir diyor ama neremize takacağımızı söylemiyor." Polisler ceza yazmışlar, kaskı da kafasına taktırmışlar. Peki ne olmuş? Adam sekiz kilometre gittikten sonra motoru devirmiş ve diz kapağını kırmış. (TOM ROBBINS / Dur Bir Mola Ver)