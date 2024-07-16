16 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu Bekleniyordu, oldu
HAŞMET BABAOĞLU
Bekleniyordu, oldu

Bekleniyordu, oldu

16.07.2024, Salı

Neymiş?
ABD başkanları ve başkan adayları çok iyi korunurmuş...
Önemli kişiler için çok yüksek güvenlik önlemleri varmış...
Adamların dışkıları bile zehir var mı diye sürekli tahlil edilirmiş...
O yüzden Trump'a suikast girişimi çok saçmaymış, hiç inandırıcı gelmiyormuş...
Sonra gelsin, türlü çeşitli teoriler...

***

Üzücü bir zihin yapısı bu...
Özellikle 40 yaş altı kitlede çok yaygın...
Muazzam bir temel malumat eksikliğine dayanıyor.
Bu malumatın işlenmiş bilgiye dönüşmemesi için gösterilen inatçı savrukluk...
Her doğru şüpheye komplocu yaftası ekleyen ama kendi komplo teorilerinden asla şüphe duymayan çocuksu bir iddiacılık...

***

Yahu 46 ABD Başkanı'nın 4'ü ölümle sonuçlandı.
Yani bu işte suikasta kurban gitmek yüzde 8.9 gibi yüksek bir ihtimal taşıyor.
Görev süresince defalarca suikast girişimine uğrayıp kurtulan ABD başkanlarının sayısını hiç söylemeyeyim...
Reagan, Bush gibileri yaralanarak kurtuldular.
Başkan seçilecekken, bir mitingde konuşma yaptıktan sonra oradan ayrılırken vurulup öldürülen Robert "Bobby" Kennedy gibileri de sayarsak, tablo çok fena...
Ama bizim "Yok böyle şey olmaz yaa"cılara gel de anlat!

***

Bazı Amerikalılar var, onlar da ayrı âlem...
Üstelik bazıları politikacı falan...
"Ülkemizde böyle bir şey olmasına inanamıyoruz" açıklaması yapıyorlar.
Salla gitsin!
Be adam, ülkende her hafta biri okullara girip çocukları kurşunluyor.
Senin ülken daha Başkan Kennedy'nin suikastını açıklığa kavuşturamadı; Trump "Bu suikasta dair bütün belgeleri açıklayacağım" demişti de adama yapmadığınızı bırakmamıştınız...
Merak ediyorum...
Bu cilalı laflar, illüzyonlar, uyduruk hikâyeler ve kitleleri sersem yerine koyan siyasi açıklamalar ne zamana kadar sürecek?

***

Esas hikâye şudur...
ABD ve kolonize ettiği Avrupa, NATO şemsiyesi altında Ukrayna üzerinden daha geniş bir savaşa hazırlanıyor. ("Kolonize ettiği Avrupa" dedim ya, buraya dikkat edin; bunu yakın tarihlerde daha çok konuşacağız.) İşte tam bu sırada...
Savaşa yakın durmayan, Putin'e karşı olmayan, "Esas sorun ABD'nin içidir" diyen birinin başkan olmasına izin verilir mi?
Mahkemeler, suikast girişimi, şu bu...
Biter mi sizce?

***

NOT DEFTERİ

Bir insan eğer çok gülümsüyorsa emin olun ruhunda depremler vardır. Çünkü acıyan kalbinse kimse bilsin istemezsin.
(GORE VIDAL / Kent ve Tuz)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Çengelköy geçit vermedi 15.07.2024 Pazartesi
Yağmur şiddetlenerek devam ediyor... 14.07.2024 Pazar
Haftanın notları: Cilalı yalanlar 13.07.2024 Cumartesi
Dün dündü; bugün bambaşka... 12.07.2024 Cuma
Bir yüzleri var, o da bu rezil yüzleri 11.07.2024 Perşembe
Bu yaz... 09.07.2024 Salı
Hedef Cumhur İttifakı 08.07.2024 Pazartesi
Tolstoy öldü mü öldürüldü mü? 07.07.2024 Pazar
Haftanın notları: Hep böyledir bu işler! 06.07.2024 Cumartesi
Yutmayın bu tezgâhı! 05.07.2024 Cuma
Daha Fazla Gör