Bilen bilir, Çengelköylü öyle kolay kolay 15 Temmuz'u konuşmaz...

Bahsi açılırsa, gözlerinden bulutlar geçer...

Biri kalkıp da ters bir laf eder diye tedirgin olur; gerilir.







Öyle ya hala o günlere bakarken zihninde türlü çeşitli yavşaklıklar kıpırdananlar var; bir türlü aşamadık bunu...

Çengelköylü şimdi kalabalıkların kokoreç kuyruğuna girdiği, böreğini alıp çay içmeye koşturduğu ana caddede yaşananları; verdiği şehitleri unutmaz.

***

O geceye dönersek...

Çengelköy'de erken saatlerde hareketlilik başlıyor; askeri araçlar bir oraya bir buraya gitmekte...

Çarşıdaki esnaf bir sıkıntının olduğuna uyanıyor ama olan bitenin adını koyamıyor.







Saat 22 sularında Kuleli Askeri Lisesi'nden bir rütbelinin elindeki G3'le koşarak karakolun oraya kadar gelip "ordu yönetime el koydu, boşaltın lan burayı" diye bağırmasıyla iş anlaşılıyor.

Gençler kovalıyorlar haini...

Sonra Kuleli'de komutanlığı devralan hain albay Mürsel Çıkrıkçı'nın Çengelköy'e doğru gelirken, yanına aldığı askerlerle yol boyunca durdurup araçlarından indirdiği insanlara "sen AK Partili misin?" diye sorup "evet" diyenleri tekme tokat kelepçelemeye başladığı haberleri geliyor.

***

Darbeci hainlerin hedefi yedi, sekiz memurla direnen karakol...

Bunda bir türlü başarılı olamayınca etrafa saldırmaya başlıyorlar.

Askerler kafeleri basınca içeride orturan kadınların cesurca karşı çıkmaları gibi medyaya pek yansımayan olaylar da var.







İşte tam o arada Erdoğan'ın konuşması tv'lerde yayınlanınca bütün gençler evlerinden fırlayıp çarşıya geliyor.

Kuleli ile Köprü ayağını kesiyor Çengelköylüler.

Hainler işte buna çıldırıyor.

Telsizle helikopterleri çağırıyorlar: "Beylerbeyi yolu üzerine helikopterleri yönlendirin, direnen kalabalık var, doğrudan ateş edilsin."

***

Darbeci hainler halktan direnenleri elleri başlarının üzerinde caddede yere çöktürüyor.

Köprüden onlar için iyi haberler gelmiyor çünkü..

Tedirginlikleri artıyor.

Hainlerden bir rütbelinin havadaki arkadaşlarına "köprüdekilere napalm atsanıza lan" diye bağırdığının şahitleri var.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Beylerbeyi tarafından gelen polis güçleri darbecilerin işini bitiriyor.

Geride 8 şehidin acısı kalıyor.

Ve 84 gazi...

***

Çengelköy şimdi sakin, vakur, düşünceli...

Esnaftan dostlara "yine öyle bir şey olsa..." diyorum.

Duraksıyorlar.

İçlerinden biri "bu sefer halka kurşun sıkmaya kalkan çok fena pişman olur" diyor.