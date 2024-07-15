15 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu Çengelköy geçit vermedi
HAŞMET BABAOĞLU
Çengelköy geçit vermedi

Çengelköy geçit vermedi

15.07.2024, Pazartesi

Bilen bilir, Çengelköylü öyle kolay kolay 15 Temmuz'u konuşmaz...
Bahsi açılırsa, gözlerinden bulutlar geçer...
Biri kalkıp da ters bir laf eder diye tedirgin olur; gerilir.



Öyle ya hala o günlere bakarken zihninde türlü çeşitli yavşaklıklar kıpırdananlar var; bir türlü aşamadık bunu...
Çengelköylü şimdi kalabalıkların kokoreç kuyruğuna girdiği, böreğini alıp çay içmeye koşturduğu ana caddede yaşananları; verdiği şehitleri unutmaz.

***

O geceye dönersek...
Çengelköy'de erken saatlerde hareketlilik başlıyor; askeri araçlar bir oraya bir buraya gitmekte...
Çarşıdaki esnaf bir sıkıntının olduğuna uyanıyor ama olan bitenin adını koyamıyor.



Saat 22 sularında Kuleli Askeri Lisesi'nden bir rütbelinin elindeki G3'le koşarak karakolun oraya kadar gelip "ordu yönetime el koydu, boşaltın lan burayı" diye bağırmasıyla iş anlaşılıyor.
Gençler kovalıyorlar haini...
Sonra Kuleli'de komutanlığı devralan hain albay Mürsel Çıkrıkçı'nın Çengelköy'e doğru gelirken, yanına aldığı askerlerle yol boyunca durdurup araçlarından indirdiği insanlara "sen AK Partili misin?" diye sorup "evet" diyenleri tekme tokat kelepçelemeye başladığı haberleri geliyor.

***

Darbeci hainlerin hedefi yedi, sekiz memurla direnen karakol...
Bunda bir türlü başarılı olamayınca etrafa saldırmaya başlıyorlar.
Askerler kafeleri basınca içeride orturan kadınların cesurca karşı çıkmaları gibi medyaya pek yansımayan olaylar da var.



İşte tam o arada Erdoğan'ın konuşması tv'lerde yayınlanınca bütün gençler evlerinden fırlayıp çarşıya geliyor.
Kuleli ile Köprü ayağını kesiyor Çengelköylüler.
Hainler işte buna çıldırıyor.
Telsizle helikopterleri çağırıyorlar: "Beylerbeyi yolu üzerine helikopterleri yönlendirin, direnen kalabalık var, doğrudan ateş edilsin."

***

Darbeci hainler halktan direnenleri elleri başlarının üzerinde caddede yere çöktürüyor.
Köprüden onlar için iyi haberler gelmiyor çünkü..
Tedirginlikleri artıyor.
Hainlerden bir rütbelinin havadaki arkadaşlarına "köprüdekilere napalm atsanıza lan" diye bağırdığının şahitleri var.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Beylerbeyi tarafından gelen polis güçleri darbecilerin işini bitiriyor.
Geride 8 şehidin acısı kalıyor.
Ve 84 gazi...

***

Çengelköy şimdi sakin, vakur, düşünceli...
Esnaftan dostlara "yine öyle bir şey olsa..." diyorum.
Duraksıyorlar.
İçlerinden biri "bu sefer halka kurşun sıkmaya kalkan çok fena pişman olur" diyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yağmur şiddetlenerek devam ediyor... 14.07.2024 Pazar
Haftanın notları: Cilalı yalanlar 13.07.2024 Cumartesi
Dün dündü; bugün bambaşka... 12.07.2024 Cuma
Bir yüzleri var, o da bu rezil yüzleri 11.07.2024 Perşembe
Bu yaz... 09.07.2024 Salı
Hedef Cumhur İttifakı 08.07.2024 Pazartesi
Tolstoy öldü mü öldürüldü mü? 07.07.2024 Pazar
Haftanın notları: Hep böyledir bu işler! 06.07.2024 Cumartesi
Yutmayın bu tezgâhı! 05.07.2024 Cuma
Sakin ve akıllı olmaya mecburuz 02.07.2024 Salı
Daha Fazla Gör