Yok! Öyle kuşaktan kuşağa aktarılan ezbere hikâyelerden söz etmiyorum...gibi şairlerden çalıntı dikkatlerden de söz etmiyorum...öyle anlarmışız baharın geldiğini falan...Geçelim bunları!

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Baharın geldiği bilinir...Çünkü iple çekilir.Ne yazık ki, kendisi için değil.Kış bitti diye...Ve hemen ardındangelecek diye...

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Böylece tek bir çiçeğin adını bile bilmeyen plaza çocukları "doğaya baharın geldiği"nden söz ederler...Kuşların şehirleri terk ettiğinden habersiz, her yere kulaklıkla giden plaza çocukları Instagram'adiye yazarlar...

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Baharın geldiğini bilmek güzeldir ama şunu da unutmamalı...Hani Refik Halid der ya bir yazısında...

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Ben baharın geldiğinianlıyorum.Perdenin ardından içeri doğru süzülen ışıkta sabırla uyanıp kapıyı açmamı bekler.Kapıyı açtığım anda dünyalar onun olur.Çünkü önce havayı koklayacak, sardunyaların yapraklarından gelen baharatlı koku burnunu kaşındıracak...Maydanozlara bıyıklarını sürtecek...Sonra yastığının üzerine kurulup tüylerini yalayarak güneşin tatlı sıcaklığının tadını çıkartacak.

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Neyse...Kalkayım da, şu limonun saksısını değiştireyim; çok ihmal ettim, geç bile kaldım galiba...Yoksa hiç dokunmasam mı?Fesleğenim bir türlü güçlenemiyor, kekikler ve naneler de cılız bu yıl...Yazıyı bitirdikten sonra onlarla ilgilensem mi?Ama içimdebüyüyor...Öğle güneşi öylesine baştan çıkartıyor ki...Şimdi kalkıp arabaya atlasam kendimi birdenbire Tire yollarında bulacağım sanki; sonra ver elini Birgi...