"Çar, şehri terk ettikten sonra, Moskova her günkü hayatına geri döndü. Bir gün önceki gürültü patırtıdan sonra ortalığı kaplayan sessizlik içinde hiç kimse memleketi tehdit eden tehlikeye inanıyormuş gibi görünmüyordu."'tan, yani meraklısının tam şimdi tekrar okuyacağı kitaptan bu paragraf...Napolyon ordusu uzun bir yolu her yanı ateşe vererek katedip Rusya'nın kalbine doğru sokulmuştu, şehre gıda ürünleri giremiyordu, açlık büyüyordu ama Moskovalılar her şey eskisi gibiymiş gibi davranıyorlardı; bu dabir türüydü.

Ne ilginç değil mi?Ruslar ancak o süreçte gerçeği fark eder: "Biz özendiğimiz Avrupalılardan değiliz, onların medeniyetine dâhil değiliz, farklıyız!"Bugünkü Polonya'dan Ukrayna'ya, Ukrayna'dan Moskova önlerine kadar uzanan coğrafya sanki bu bitmez tükenmez hesaplaşma için yaratılmıştır.Tam olarak bilemiyoruz...Lakin tarihin de birvar işte!Bir sarmal sanki...Tarih ilerliyor sanıyorsun, dönüp aynı noktaya geliyor.

Napolyon'un Moskova seferi Rusya'nın yüksek kültürünü ve siyasetini belirleyen çevrelerde büyük bir dönüşüme sebep olmuştur.Rusya'nın kültürel tarihi üzerine muhteşem çalışma "Nataşa'nın Dansı"nın yazarı Orlando Figes bu dönüşümü şöyle tanımlar:Bugün de ABD ve müttefiklerinin günümüzde Rusya ve lideri Putin'e yaptığı baskı da benzer kıpırdanmalara yol açıyor.kolay değil ama Ruslar durumunfarkındalar: Bu yüzden sadeceNATO'ya değil; global kültüre karşı dadirenmeye hazırlanıyorlar.

