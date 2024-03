Sosyal olaylar da kişisel travmalar gibidir...Unutamayız ama unutmak için çırpınır dururuz...Pandemi süreciyle ilişkimiz de tam böyle...Belki en doğrusu, geri dönmek ve olup bitene

Sağlık BakanıFahrettin Koca bir açıklama yaparak ilkTürk koronavirüs vakasına rastlandığınıaçıklamıştı. Hasta ve ailesi açıklanmayanbir hastanede tecrit altına alınmıştı.'ta ülkemizdeki ilk ölüm vakası açıklanmış;'de "Koronavirüsle mücadelede eşgüdüm" toplantısı yapılmıştı.Sonrası bütün dünyada çok hızlı geldi...Panik, tecrit, kapanma..."Yahu olur mu, bunun bedeli ağır olur" diye düşünenler de kısa süre içinde susmayı tercih ettiler.

Döneme dair aldığım notlara baktım...Avrupa'da hayat normal akışında devam ederken İtalya'da işlerin karışıp bir şehrin bütünüyle karantinaya alındığı günlerde yani...Batı'dan gelen ürpertici bir yorum şöyle...

Dikkat!Salgın, global kapitalizmin çok ama çok hızlı yükselen, fakat Komünist Partisi tarafından yönetilen "gizemli" ülkesi Çin'den geldi...Dönemin ABD Başkanı'ın 21 Şubat'taki açıklaması çarpıcıydı: "

O gün de, bugün de gözümüzden kaçırdığımız bir nokta daha var...

Twitter'sız, Instagram'sız, Whatsapp'sız, henüz herkesin her an "online" olmadığı bir zamanda böylesine global bir panik oluşabilir miydi?

Mesela 1990'da, hatta 2000 yılında bir salgın bu kadar hızlı biçimde zihinleri esir alabilir miydi?

Farklı tarih ve toplum tezleriyle sivrilen düşünür Lütfi Bergen henüz 17 Mart 2020'de şöyle bir tvit atmış, hemen not almışım...

"Online kamuoyu ikna edildi. Virüsün asıl etkisi yeni bir teba üretimidir."

***



NOT DEFTERİ

Bir asfaltı her gün sulasan da sana çiçek veremez çünkü; asfaltın tabiatında güzellik yoktur. (NECİP FAZIL KISAKÜREK / Aynadaki Yalan)