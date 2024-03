Alev alev yanan adama silah doğrultan görevli...Aaron (Harun) Bushnell'in Washington D.C.'deki İsrail Büyükelçiliği önünde "Özgür Filistin" diye haykırarak kendini yakışını izlediyseniz, görmüşsünüzdür.Adam heyecan içinde ve parmakları tetikte...

***

Aaron için "Geri zekâlımal, zaten kendine hayrı yok, dedeleriOsmanlı'yı satmış bir halk için kendiniöldürdü" diye yazanların çokluğudüşündürücü...Oradaki zombilerden bazıları da Filistinlilerin hâli içindiye yazıyorlar o sitede...Ailelere sesleniyorum...ve bunun her durumda ciddi birtehlike olduğunu biliyor musunuz?Aklınızda bulunsun!

***

Gazze'de yiyecek malzemelerinin başına toplanan insanları ateş açıp vurdu İsrail...şöyle tepki gösterdi:Nasıl bir dünyada yaşadığımızı anlamakiçin dönüp dönüp bu cümleyi okuyabilirsiniz...

***

Yaşananlar yaşanmamış olsun isteriz bazen...Ama bilmek gerek; çoğu kezbu...

***

Son bir ay boyunca dikkat ettim, hatta notlar aldım..., yani burger, dürüm vehatta pizzaolmaktançıkmak üzereler...Et et değil, patates patates değil, pizza deseniz, ekmek hamuru, vd.Biliyorsunuz işte!

***

Sosyal medyada yiyip içtikleri yerleri gezip tanıtanlar var ya...Kafelerden söz ederlerken şöyle sözler kullanıyorlar:Özellikle Instagram tarafından belirlenmiş algoritmalar belirliyor dekorasyonları...Şanghay'dan İstanbul'a; Kopenhag'dan Singapur'a bütün kafeler birbirine benziyorsa, bundan... (Meraklısına, The Guardian'da çıkan "The Tyranny of The Algorithm;: Why Every Coffee Shop Looks the Same" yazısını öneririm.)