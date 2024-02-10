Sisi'ye Meksika Devlet Başkanı demiş...Mitterrand hâlâ yaşıyor sanıyormuş...Çoktan ölmüş Helmut Kohl'le 2021'de görüştüğünü söylemiş...Bu arada medyanın pedofil ünlüler dosyasını ve Epstein'ın dostu siyasetçileri konuşması engelleniyor.Sonra çok da uzak olmayan bir gün diyecekler ki: "Boş verin temsili demokrasiyi, seçilmiş politikacıları falan, gerçeği görün işte; onlara ihtiyacınız yok; biz yönetiyoruz dünyayı; siz de eğlencenize bakın!"

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Şunu en baştan alalım...Yükselen kapitalizmin yeni sınıfı burjuvazi, ulus devletlere ve temsili demokrasilere ihtiyaç duymuştu...Yeni seçkinlerinnde ise ne ulus devletlerene de hakiki demokratik temsillere ihtiyaçvar...

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Ucuzluk marketindekilogramı 400 lira yazdığını gören birininşokunu nasıl giderebilirsiniz?Maaşına yapılan düzenli zamları anlatarak veya enflasyon rakamlarını göstererek gideremezsiniz, bunu biliyorsunuz, değil mi?

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Saçma buluşmalar akılcı seçimlermiş; uzaktan sürtünmeler ateşli çarpışmalarmış gibi kurgulanıyor.Neden?Çünkü bu kadar sevgisiz bir dünyayasiz katlanmak zor.ancak böyle bastırılabiliyor.

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Tamam, tamam!Bu dünya barışılacak bir yer mi?Barış, boş vermek anlamına mı geliyor?

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deyip durdukça unutuyoruz gibi geliyorbazen bana...

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Pfizer'ın eski Başkan Yardımcısı Dr. Mike Yeadon mealen demiş ki:Bunları ciddiye alan kaç kişi var aramızda?Ne yazık ki, geleceği dizayn etmeye talip politikacılar bile farkında değiller.