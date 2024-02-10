10 Şubat 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu Haftanın notları: Bu sevgisiz dünyaya katlanmak...
HAŞMET BABAOĞLU
Haftanın notları: Bu sevgisiz dünyaya katlanmak...

Haftanın notları: Bu sevgisiz dünyaya katlanmak...

10.02.2024, Cumartesi
Dünyayı Biden'la oyalıyorlar...
Sisi'ye Meksika Devlet Başkanı demiş...
Mitterrand hâlâ yaşıyor sanıyormuş...
Çoktan ölmüş Helmut Kohl'le 2021'de görüştüğünü söylemiş...
Bu arada medyanın pedofil ünlüler dosyasını ve Epstein'ın dostu siyasetçileri konuşması engelleniyor.
Dünyanın hegemonu ABD'yi gerçekten bu adamın yönettiğine inanalım ve bununla "ha ha, hi hi" diye eğlenelim istiyorlar...
Sonra çok da uzak olmayan bir gün diyecekler ki: "Boş verin temsili demokrasiyi, seçilmiş politikacıları falan, gerçeği görün işte; onlara ihtiyacınız yok; biz yönetiyoruz dünyayı; siz de eğlencenize bakın!"

***

Şunu en baştan alalım...
Yükselen kapitalizmin yeni sınıfı burjuvazi, ulus devletlere ve temsili demokrasilere ihtiyaç duymuştu...
Yeni seçkinlerin "tekno feodalizmi"nde ise ne ulus devletlere ne de hakiki demokratik temsillere ihtiyaç var...
Uyanın ve iktisadi tarih dersinizi doğru düzgün çalışın artık!

***

Ucuzluk marketinde tereyağını uzaktan andıran tereyağı etiketinde kilogramı 400 lira yazdığını gören birinin şokunu nasıl giderebilirsiniz?
Maaşına yapılan düzenli zamları anlatarak veya enflasyon rakamlarını göstererek gideremezsiniz, bunu biliyorsunuz, değil mi?

***

Ne çok sevgi hikâyesi var!
Herkes anlatıyor bir şeyler; biraz gerçek, çokça uydurma...
Saçma buluşmalar akılcı seçimlermiş; uzaktan sürtünmeler ateşli çarpışmalarmış gibi kurgulanıyor.
Neden?
Çünkü bu kadar sevgisiz bir dünyaya "hikâye"siz katlanmak zor.
Kalabalıktaki ıssızlığın uğultusu ancak böyle bastırılabiliyor.

***

Tamam, tamam!
Barış kendinle! Hiç itirazım yok!
Ama dünyayla barışmak neyin nesi?
Bu dünya barışılacak bir yer mi?
Barış, boş vermek anlamına mı geliyor?

***

"Unutmadık, unutmayacağız!" deyip durdukça unutuyoruz gibi geliyor bazen bana...

***

Pfizer'ın eski Başkan Yardımcısı Dr. Mike Yeadon mealen demiş ki: "Dijital kimlik olayına bayıldınız ama BM'nin 2030 ajandasından haberiniz yok mu? Yakında izin almadan şuradan şuraya kıpırdayamayacaksınız."
Bunları ciddiye alan kaç kişi var aramızda?
Ne yazık ki, geleceği dizayn etmeye talip politikacılar bile farkında değiller.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Ortak operasyon 09.02.2024 Cuma
Yorgunluk 08.02.2024 Perşembe
Depremi konuşmak 06.02.2024 Salı
İçimizdeki ne? 05.02.2024 Pazartesi
Rüya 04.02.2024 Pazar
Haftanın notları: Bilgisayar oyununda değiliz 03.02.2024 Cumartesi
Hiç normal değil! 02.02.2024 Cuma
Alay ediyordunuz ya hani... 01.02.2024 Perşembe
İnsanlığın yenildiği tezgâh... 30.01.2024 Salı
Orta sınıf nereye gidiyor? 29.01.2024 Pazartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA