Hem dünya, hem de Türkiye anesteziden daha yeni çıkıyor...Şimdi gözlerimizi öfkeyle ovuşturarak uyanıyoruz...Çünkü zaman hızlandı;

***

Soğuk Savaş için 1947-1991 tarihini veriyor ya Google...Aldırmayın!Sovyetler ve ABD (Batı Bloku) arasındaki danışıklı dengenin ürettiği "Berlin Duvarı yıkılınca bitmedi...Neoliberal refah masalının rüyalarıyla uykumuzu devam ettirdiler.Zaten Türkiye gibi ülkelerinhemen sıyırmasına izinverirler miydi?Vermediler...

***

Şimdi anestezi sonrası oluşan zihin bulanıklığı da dağılıyor.Bazılarımızın kendi ülkesinde bir kolonyalist gibi hissetmekten aldıkları hazları bir yana bırakırsak,sorusu güç kazanıyor artık...Hepsi ABD işi...Ve muhtıralar, kanlı darbe teşebbüsleri...

***

Buna karşın...ABD/NATO ittifakımız boyunca halimizi sorgulamaya başladığımızda...Birileri de elbettetan dem vuracak, biliyorum.Refahtan bahsetmekten biraz olsun utananlar ise daha tutarlı bir onay zemini arayacak ve "ın avantajlarından bahsedecekler...Ama her refah halinin beraberinde her an gerçekleşebilecek bir "sopasıyla sunulduğunu unutacak mıyız?Bir çoğu dışarıdan tetiklenmişunutacak mıyız?Her "" çabamıza, Washington ve Brüksel'denbakışlarıyla yaklaşıldığını görmezden gelebilir miyiz?

***

Perde açılıyor, 20. yüzyıl dekoru birer birer yıkılıyor.

Telaşa ve acele hareketlere kapılmadan perdenin ardında beliren gerçek dünyayı ve oradaki yeni yerimizi idrak etmeliyiz.

***



NOT DEFTERİ

Bozkırkurdu gibiler iki çağ arasına sıkışıp kalanlar ve güvenlik duygusundan uzak düşenlerdendir. İnsan yaşamını kişisel cehenneme dönüştürüp yaşamak alınlarına yazılmıştır. (HERMANN HESSE / Bozkırkurdu)



Bu köşe yazısını aşağıdaki linke tıklayarak sesli bir şekilde dinleyebilirsiniz

Haşmet Babaoğlu | Anesteziden çıkarken...