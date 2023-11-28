Sokağın gündemi diyoruz.Marketlerde iki günde bir zamlanan fiyatlar konuşuluyor elbette...Gazze konuşuluyor...Kemal Bey gitti, CHP'nin artık lafı bile edilmiyor.Şaşılacak şey...Futbol hiç konuşulmuyor.Girin, mahalle berberinize, bir yarım saat oturun,tartışmasına bile rastlamayacaksınız.

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Futbolun dile getirildiği tek yer mi?İşte orası fena, çok fena!Hiç hoşunuza gitmeyecek ama erkeklerin sokakta konuştukları konu bu...Hem yasal hem de yasadışı bahis var...Tam borsa havaya girmişken fıslayınca milyonlarca insan kendini yine bahis alanına vurdu.Evet, milyonlar dedim, yanlış okumadınız.Her gün iki kez telefonuma bu sitelerden mesaj geliyor.Gençlerin ruhulaşıyor, kim farkında acaba?

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Kadınlar ne konuşuyor?Okulda çocuğu olan anneler her hafta yeni ortaya çıkan okul masraflarını konuşuyor elbette...Mesela son günlerde bazıkonuşuluyor...ve diğervelileri hediye almaya zorlayan sınıf anneleri...Bunlar medyaya gelmiyor tabii ama fısıltı gazetelerinin manşetleri...

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Sonra?Arsızlık boyutunda gösteriş manyaklığı eleştiri kisvesinde ama hafiftentaşıyarak konuşuluyor.Para kazanma hırsında çıtayı yükseltenlerin hayat hikâyeleri konuşuluyor.Elden beş milyon doları bankacıya teslim edebilen eski futbolcular, üç yılda 107 güzellik salonu açan fenomenler konuşuluyor...

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En has duygularla, içten bir heyecanla memleketi konuşan var mı?

Asgari ücretle mesai saatlerine hiç özen gösterilmeden çalışanlara rastlıyorum bazen...

Kurultaylarda falan değil...

Mesajı aldınız mı?

Bu enflasyon var ya...

Neyse cümlemi bitirmeyeceğim, böyle kalsın.

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NOT DEFTERİ

Var olmayı bile beceremiyoruz; çünkü var olmuyoruz bile, var olunuyoruz! (THOMAS BERNHARD / Bitik Adam)