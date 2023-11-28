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HAŞMET BABAOĞLU
Sokakta ne konuşuluyor?

Sokakta ne konuşuluyor?

28.11.2023, Salı
Ara ara sokakta ne konuşuluyor diyoruz ya hani...
Sokağın gündemi diyoruz.
Marketlerde iki günde bir zamlanan fiyatlar konuşuluyor elbette...
Gazze konuşuluyor...
Kemal Bey gitti, CHP'nin artık lafı bile edilmiyor.
Şaşılacak şey...
Futbol hiç konuşulmuyor.
Girin, mahalle berberinize, bir yarım saat oturun, "O pozisyon penaltı mıydı, değil miydi" tartışmasına bile rastlamayacaksınız.

***

Futbolun dile getirildiği tek yer mi?
İşte orası fena, çok fena!
Bahis, bahis, bahis...
Hiç hoşunuza gitmeyecek ama erkeklerin sokakta konuştukları konu bu...
Hem yasal hem de yasadışı bahis var...
Tam borsa havaya girmişken fıslayınca milyonlarca insan kendini yine bahis alanına vurdu.
Evet, milyonlar dedim, yanlış okumadınız.
Bütün önlemlere ve cezalara rağmen yasadışı bahis oynayanların sayısının 5 milyonu geçtiği söyleniyor.
Bir felaket!
Her gün iki kez telefonuma bu sitelerden mesaj geliyor.
Gençlerin ruhu "kumarbaz"laşıyor, kim farkında acaba?

***

Kadınlar ne konuşuyor?
Okulda çocuğu olan anneler her hafta yeni ortaya çıkan okul masraflarını konuşuyor elbette...
Devlet, okullarının masrafsız olduğunu iddia ediyor ama nerede o günler!
Mesela son günlerde bazı "sınıf anneleri" konuşuluyor...
Öğretmenler Günü'nü düğün salonunda şölenle kutlayan ve diğer velileri hediye almaya zorlayan sınıf anneleri...
Bunlar medyaya gelmiyor tabii ama fısıltı gazetelerinin manşetleri...

***

Sonra?
Arsızlık boyutunda gösteriş manyaklığı eleştiri kisvesinde ama hafiften haset kıvılcımları taşıyarak konuşuluyor.
Para kazanma hırsında çıtayı yükseltenlerin hayat hikâyeleri konuşuluyor.
Kimse kimseye itiraf etmiyor ama sabah akşam en kısa yoldan köşe dönmenin yolları sorgulanıyor...
Elden beş milyon doları bankacıya teslim edebilen eski futbolcular, üç yılda 107 güzellik salonu açan fenomenler konuşuluyor...

***

En has duygularla, içten bir heyecanla memleketi konuşan var mı?
Asgari ücretle mesai saatlerine hiç özen gösterilmeden çalışanlara rastlıyorum bazen...
Kurultaylarda falan değil...
Mesajı aldınız mı?
Bu enflasyon var ya...
Neyse cümlemi bitirmeyeceğim, böyle kalsın.

***


NOT DEFTERİ
Var olmayı bile beceremiyoruz; çünkü var olmuyoruz bile, var olunuyoruz! (THOMAS BERNHARD / Bitik Adam)

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