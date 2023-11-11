Bilmem, kaçıncı kez dinledimHer seferinde olduğu gibi yine ihracatçıları tebrik etti, belki siz de haberlerde görmüşsünüzdür.Mahalleye indim...Baktım, bu konu konuşuluyor; birisidedi.Sustuk sonra...

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Bloomberg ekonomi kanalının sunucusu, Gazze'ye şöyle bir değinip lafı finans hareketlerine bağlamaya çalışıyor ve diyor ki,Belli...

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İsmet Özel bir yazısında şöyle diyordu: "Dünya bir tereddüt devri yaşıyor.İnanca bir daha, yeniden teveccühedip etmeyeceğimizi bilmiyoruz."Bu burada dursun...

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Kabul edelim ki, beklenmedik bir hesaplaşmayla karşı karşıyayız.

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O nasıl güzel şarkı!Birlikte söylenirken hele...İsveç-Arap karışımı müzik grubu Kofia'nınşarkısından söz ediyorum. Youtube'dan veya müzik platformlarından bulup dinleyin, sonra eminim, içinizden şarkıyı söylemeye devam edeceksiniz.

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Gasp etmek, çaktırmadan veya çaktırarak değerli bir şeye el koymak, bir şeyi alıp geri vermemek için sokak dilindekullanılırdı.Hacı olmayı ve bu halkın inanç dünyasını horlayan bir deyim kullanıma sokuluvermişti. Hatta açık açık şöyle kullanıldığı oluyordu arkadaş gruplarında: "Ben onu aldım hacca gönderdim, hiç isteme geri gelmez."dediniz, değil mi?, dediniz. Ama böyleydi işte!Şimdi "hacılamak" diyenin ağzına kürekle vurun... Hem zaten bütün dünya için artık aynı anlama gelen çok doğru bir karşılık var:

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Kitap tutkunları için'de şahane bir mekân var:Yolunuz şehre düştüğünde ne yapıp edin, Çamlık Kültür Tepesi'ne çıkın ve 100 binden fazla eseri ve çok özel koleksiyonları barındıran bu binayı görün...Çok memnun kalacaksınız.