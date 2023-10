coştu yine...Neymiş?Malum, her konuya el atıyor Gates; her şeyi dizayn etmeye çalışıyor.Sağlık alanında en tepedeki lider...Salgınları çıkmadan kokluyor...Yapay et ve böcek yedirme konusunda zirvedeki uzman rolünde...Zoolojiyi en iyi o biliyor; özel üretilmiş sivrisinekleri bile var...Botanikçi, ziraatçi, endüstri mühendisi...

***

Bizler gibifalan olsa...Diyeceğim ki, oturduğu yerden her konuda atıp tutuyor; eh onu takip edenlerin de nihayetinde olup bitenler hakkında bir fikri oluyor.Ama öyle değil, iş ciddi.Dünyanın en zengin adamlarından biri olması da önemli değil...Bir şey söylüyor; fütüristik bir tahmin yaptı sanıyorsunuz (ana akım medya öyle yansıtıyor) ama birkaç yıl sonra dedikleri gerçekleşiyor; meğer tahmin değilmiş, tezgâhmış...İlk bakışta çok konuşuyor gibi görünüyor.Oysa belli kiüstlenmiş...Hakkındaki hikâyeler de böyle yazılıyor zaten."1975'te elde taşıyacağımız bilgisayarların çok büyük işler yapacağını söylemişti, oldu. 1985'te interneti haber verdi, haklı çıktı, vd."Bütün dünya da "" gibi onu izliyor.

***

Politico dergisi'de Bill Gates içinbaşlığını attığında gülmüşlerdi...Sonrasını gördük...ABD'den sonra Dünya Sağlık Örgütü'ne en çok mali yardımda bulunan adamdan söz ediyoruz.Şimdi Gates,dediğinde gülüp geçenlere deşaşmak gerek...Düşünün...Bu adam henüz 2016'da "İklim değişimiyle mücadele" programına 1 milyar dolar vermişti.

***

Şimdi geldik ağaçlara...

Bakalım, "Okullardaki kitapları da değiştirelim, ağaçlar yararlı değil" diyecek mi?

Soruyor musunuz hiç...

Dümdüz araziler istiyor, onları ne yapacak bu adam?

Gidiş, gidiş değil.

***



NOT DEFTERİ

Tüketicilik, insanları denetim altına almak için bugüne kadar bulunmuş en büyük araçtır. (J. G. BALLARD / Öteki Dünya)