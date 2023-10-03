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HAŞMET BABAOĞLU
Uyuşturulduk mu?

Uyuşturulduk mu?

03.10.2023, Salı
Bill Gates coştu yine...
Neymiş?
Ağaçların faydası yokmuş!
Malum, her konuya el atıyor Gates; her şeyi dizayn etmeye çalışıyor.
Sağlık alanında en tepedeki lider...
Salgınları çıkmadan kokluyor...
Aşıların provokatörü, pandeminin sözcüsü, DSÖ'nün bir nevi ortağı...
Yapay et ve böcek yedirme konusunda zirvedeki uzman rolünde...
İklim denildiğinde artık iklimbilimcilere değil, Gates'e soruluyor.
Zoolojiyi en iyi o biliyor; özel üretilmiş sivrisinekleri bile var...
Botanikçi, ziraatçi, endüstri mühendisi...
Bütün uluslararası kurumlar ağzına bakıyor...

***

Bizler gibi köşe yazarı falan olsa...
Diyeceğim ki, oturduğu yerden her konuda atıp tutuyor; eh onu takip edenlerin de nihayetinde olup bitenler hakkında bir fikri oluyor.
Ama öyle değil, iş ciddi.
Dünyanın en zengin adamlarından biri olması da önemli değil...
Global düzeni ve geleceğimizi planlayan; üstelik dediğini de yaptıran biri Gates.
Bir şey söylüyor; fütüristik bir tahmin yaptı sanıyorsunuz (ana akım medya öyle yansıtıyor) ama birkaç yıl sonra dedikleri gerçekleşiyor; meğer tahmin değilmiş, tezgâhmış...
İlk bakışta çok konuşuyor gibi görünüyor.
Oysa belli ki misyonu üstlenmiş...
Hakkındaki hikâyeler de böyle yazılıyor zaten.
"1975'te elde taşıyacağımız bilgisayarların çok büyük işler yapacağını söylemişti, oldu. 1985'te interneti haber verdi, haklı çıktı, vd."
Hem ahir zamanlar habercisi hem de modern mesihyanik vaiz...
Bütün dünya da "uyuşturulmuş" gibi onu izliyor.

***

Politico dergisi 2017'de Bill Gates için "Dünyanın En Güçlü Hekimi" başlığını attığında gülmüşlerdi...
Sonrasını gördük...
ABD'den sonra Dünya Sağlık Örgütü'ne en çok mali yardımda bulunan adamdan söz ediyoruz.
Şimdi Gates, "İnekler iklime zararlı" dediğinde gülüp geçenlere de şaşmak gerek...
Düşünün...
Bu adam henüz 2016'da "İklim değişimiyle mücadele" programına 1 milyar dolar vermişti.

***

Şimdi geldik ağaçlara...
Bakalım, "Okullardaki kitapları da değiştirelim, ağaçlar yararlı değil" diyecek mi?
Soruyor musunuz hiç...
Dümdüz araziler istiyor, onları ne yapacak bu adam?
Gidiş, gidiş değil.

***


NOT DEFTERİ
Tüketicilik, insanları denetim altına almak için bugüne kadar bulunmuş en büyük araçtır. (J. G. BALLARD / Öteki Dünya)

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