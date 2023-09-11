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HAŞMET BABAOĞLU
Tat vermeyen Baharat

Tat vermeyen B(a)harat

11.09.2023, Pazartesi
Ad koymak, iktidar egzersizidir.
"Senin yerin budur; kimliğin buradan yürüyecek, kendini böyle bileceksin" demektir.
Sömürgeciler de tam bu nedenle adlandırarak ilerlerler...
Çiçeğe, böceğe, hayvana, toprağa, coğrafyaya, ülkeye verdikleri adlarla yeryüzünü kendilerine göre tasnif ederler.

***

Haberlerde görmüşsünüzdür...
Hindistan şimdi kendisine sömürgecilerin giydirdiği gömleği çıkarmak; kendi adını kendisi koymak istiyor...
"Artık bana Bharat deyin" mesajını G20 zirvesinde açık biçimde verdiler.
"India" yerine "Bharat" yazdılar her yere...
Bildiğimiz "baharat" aslında...
Oradaki gizli "a" hafifçe vurgulanarak okunacak...
Bugünkü Delhi'nin doğrusunda kalan bölgenin mitolojik kralı Bharata'dan geliyor bu ad...

***

Geç kalınmış da olsa, güzel eylem, değil mi?
Hesapta tabii.
İlk bakışta sadece.
Çünkü sormak gerek...
Neden her gün Müslümanlara türlü eziyet eden iktidar partisinin taraftarları bu isim değişikliğinde ısrarlı?
Hindu ırkçılığına gaz veren Başbakan Narandra Modi neden böyle bir işe kalkışıyor?
Unutmayalım, ülkede 170 milyon Müslüman var.

***

Bana sorarsanız...
Hindular sömürgecilere karşı sahneye gerçek bir reddiye koymak istiyorlarsa...
İngiliz sömürgecilerin icadı olan Hinduizmlerini bıraksınlar!
19. Yüzyıldan başlayarak, biribirinden farklı Brahman inançlarını iki gazete yoluyla derleyip toparlayıp tek bir söylem halinde Hintlilere din diye sunan elbette İngilizlerdir.
Bugün dahi halkın Brahmanizmi ile nasyonalist Hinduizm arasındaki farklara bakarak olup biteni anlayabilirsiniz.
Sömürgecilik, giderken arkasında müttefik "ulusalcı/ırkçılar" bırakıyor, malum.

***

DEVLETİN VERDİĞİ KİTAPLAR YETMİYOR MU?

Okullar başladı.
Ama velilerin çocuklarının psikolojisiyle veya ders başarısıyla falan ilgilenecek hali yok...
Masraf listeleri öyle kabarık ki, akıllar oraya takıldı kaldı.
Bakanlık da farkında mıdır, bilmem!
Dün bir arkadaşım veli whatsapp grubundaki yazışmayı attı bana, çok üzüldüm.
Anlamıyorum, devletin verdiği kitaplar niye yetmiyor birinci sınıf çocuklarına?
Niye 300 lira ek kitap masrafı çıkartıyorsunuz?
Öğrenci ailelerinin yüzde 70'inin yoksul kesimden olduğu bu çocukların 600 liraya çıkan okul aile birliği aidatları nasıl ödecek?
Var mı bir sözü olan?

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